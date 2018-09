Fiscal de Corte pidió investigar falta de controles en Puerto Camacho

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitió al fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, un prendrive con el programa Santo y Seña emitido este miércoles en Canal 4 en el que el administrador de Aduana, Horacio García Daglio, denunció que había restricciones a la hora de hacer controles en Puerto Camacho, el puerto privado al que solía viajar el financista Ernesto Clarens, acusado en Argentina por haber sacado de ese país unos US$ 200 millones de pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas.

“Me frenaron en la puerta los de la seguridad y me llamaron desde la Dirección Nacional de Aduanas para decirme que no me metiera allí”, dijo García Daglio al programa.

Puerto Camacho se encuentra en el interior del barrio privado El Faro, un emprendimiento del empresario Eduardo “Pacha” Cantón. El trabajo de los funcionarios de Aduana en ese lugar es a requerimiento, por lo que los controles solo se realizan si así lo solicita Prefectura.

Clarens registró 57 movimientos migratorios entre 2008 y 2016, según los datos de Aduana. De esos movimientos, cerca de 35 fueron a través de Puerto Camacho con su embarcación Místico.

El informe del programa televisivo señaló que la seguridad del barrio está a cargo de William Núñez, un comisario jubilado que empezó a trabajar para Cantón cuando todavía era subjefe de la Jefatura de Colonia, lo que viola el artículo 206 de la ley 18.719 que impide que funcionarios en actividad trabajen en la actividad privada. El informe también denuncia que en el aeropuerto de Zagarzazú, también en la zona de Carmelo, continúan descendiendo aeronaves argentinas, a pesar de que la terminal fue declarada exclusiva para vuelos nacionales en 2016.

Con esta información será el fiscal especializado en delitos económicos quien deberá definir si hay mérito para investigar o no.