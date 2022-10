Fiscal Fossati contra su colega Rosa: "No lo autorizo a referirse a mi trabajo"

La fiscal Gabriela Fossati expresó que su colega, Willian Rosa, “debería entender que no puede hablar de lo que no sabe”.

El presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay dijo, en conversación con El Espectador, que las declaraciones del senador nacionalista Jorge Gandini acerca de que los fiscales investigan más rápido al gobierno actual que al anterior son “injustas”.

“Asignarles a las demoras en el desarrollo de las causas intencionalidades políticas es sumamente injusto” respecto del “trabajo de todos los fiscales”, dijo Rosa.

Al respecto, Fossati escribió en Twitter que “le pediría” a Rosa “que deje de hacer referencia a asuntos que [la] involucren, menos confundir a la gente”. “Su juventud no lo exime de ser responsable”, arremetió la fiscal.

A entender de la funcionaria del Ministerio Público, la réplica de Rosa “no es gremial, es claramente política”. “Los senadores pueden opinar y quejarse, todos, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no”, sentenció.

Finalmente, concluyó afirmando que no autoriza a su colega a referirse a su trabajo. “No tener color es no tener color, no solo decirlo”, apuntaló.

El Fiscal Adscripto Dr. Rosa debería entender que no puede hablar de lo que no sabe. Le pediría que deje de hacer referencia a asuntos que me involucren, menos confundir a la gente. Su juventud no lo exime de ser responsable.

No es el primer cruce entre ambos. En junio del año pasado, Fossati renunció a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay luego de acusar al gremio de no investigar una denuncia por supuesta agresión que presentó contra William Rosa, presidente de la asociación en ese momento.