Fiscal imputará el miércoles al relator de Pasión Tricolor por instigar a la violencia

La Justicia formalizará al relator de Pasión Tricolor en AM 1010, Javier Moreira, por incitar a la violencia en las redes sociales y amenazar a los jueces del partido que jugó Nacional contra Defensor Sporting el 23 de noviembre del año pasado.

La audiencia de formalización será el próximo miércoles a las 10 horas. El delito por el que se investigará a Moreira es de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, previsto en el artículo 149 del Código Penal, con el que se castiga con tres a 18 meses de prisión, según supo El Observador.

En esta instancia, prevista en el nuevo Código del Proceso Penal, el fiscal del caso, Diego Pérez, cuenta con los elementos suficientes para dar cuenta de la comisión de este delito y se escuchará a las partes, incluidas las víctimas.

Durante la transmisión de ese encuentro –que se disputó en el estadio Luis Franzini y ganó Defensor 2 a 1–, Moreira llegó a decir enfurecido por el arbitraje que los jueces no debían salir de la cancha. "No van a salir. ¡Los jueces hoy no pueden salir de acá, hoy no salen los árbitros del Franzini!".

Días después, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) realizó una denuncia, y entonces comenzó una investigación a cargo de la Dirección de Nacional de Inteligencia que identificó que a seis parciales de Nacional publicaron mensajes amenazantes en las redes sociales. Estas personas fueron imputadas en marzo.

Los seis hinchas ya formalizados fueron imputados por dos delitos: uno de instigación pública a delinquir, que el artículo 147 del Código Penal castiga con una pena de tres a 24 meses de prisión, y otro de instigación a desobedecer las leyes, definido en el artículo 149 de la misma norma. Este último delito no tiene castigo de cárcel, sino una multa que puede ir de 20 a 50 Unidades Reajustables (UR), de $ 23.975,6 a $59.939.

Como medida cautelar, los hombres no podrán asistir a ningún espectáculo deportivo durante 45 días y debieron fijar un domicilio ante la Justicia, mientras continúa una investigación que puede concluir en un juicio oral o en un acuerdo con los abogados defensores.

Los motivos

Durante aquel partido, Moreira expresó: "¡Esta sí la viste! ¡Otra vez los jueces, esto es vergonzoso! Un penalazo a favor de Nacional y en la retranca hay roja para Cardacio... Vergonzoso, otra vez un árbitro cocinando a Nacional. Señoras y señores, hay que cortarle la teta al Nacho Alonso (presidente del Ejecutivo de Asociación Uruguaya de Fútbol), hay que cortarle la teta al Ejecutivo, hay que sacarlos del forro de saben donde...".

Luego fue subiendo el tono: "Cómo habrá sido el penalazo que hasta (Alberto) Sonsol dijo que fue penal. Con eso te digo todo", dijo esa noche.

Y después del gol de Defensor, el relator se fue de boca: "¡Increíble! ¡No lo puedo creer! La verdad, entreguen la copa a Peñarol, que se la entreguen, el Nacho Alonso, el Ejecutivo, el Colegio de Árbitros, los Ubriaco (Dario, director del departamento de arbitrajes de la AUF), los De León (Marcelo, presidente del gremio de árbitros), otra vez cocinan a Nacional".

Y al final, luego de decir que "los árbitros se equivocan para los dos lados, pero hace años se están equivocando para Nacional", declaró lo que le iba a costar la intención de un fiscal de llevarlo ante un juez: "No van a salir. ¡Los jueces hoy no pueden salir de acá, hoy no salen los árbitros del Franzini! Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini", dijo.