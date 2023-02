Fiscal Machado pidió abstenerse de actuar en el caso Balcedo luego de que el exsindicalista lo denunciara

El fiscal Alejandro Machado presentó una nota a la Fiscalía General de la Nación solicitando abstenerse de actuar en el caso que investiga al exsindicalista argentino Marcelo Balcedo. En la resolución, a la que accedió El Observador, se excusa de participar debido a que Balcedo lo citó a conciliación en dos oportunidades y además lo criticó duramente en una entrevista que le dio a El Observador.

El conflicto de Balcedo con Machado tiene larga data. Él fue uno de los cuatro fiscales que tuvo su causa y fue el responsable de presentar acusación. Lo hizo en noviembre de 2018 y le pidió a la Justicia una condena de 11 años de prisión para él y 10 para su pareja, Paola Fiege. Lo acusó por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Después, en 2019, la pareja denunció a Machado –y a otros fiscales– por presunto daño moral ocasionado por declaraciones suyas en audiencia. Por esa razón, Machado debió comparecer a dos audiencias de conciliación por este tema.

Hasta hace pocos días, el fiscal se desempeñaba en la sede de Estupefacientes y había perdido contacto con el tema Balcedo. Este 1o de febrero, sin embargo, se oficializó su traslado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. En esa fiscalía está a estudio otro línea de investigación que también lo tiene como indagado al exsindicalista, razón por la que Machado, en su primer día en el cargo, solicitó abstenerse.

Además –argumentó el fiscal–, Balcedo se refirió a él "en términos no acertados" en una entrevista que mantuvo con El Observador. En ese momento, consultado sobre por qué la Fiscalía estaría interesada en hacer un acuerdo con el expresidente Mauricio Macri para que él fuera preso, Balcedo contestó: "Les servía porque yo era un sindicalista VIP como me dijeron. (Los fiscales Alejandro) Machado y (Natalia) Colotuzzo me dijeron en la audiencia que nosotros éramos peores que dos asesinos, no te estoy jodiendo. Me encantaría ahora, que estoy libre, a ver si se animan a decírmelo en la cara".

El fiscal de Corte, Juan Gómez, concedió la abstención solicitada por Machado basándose en varios artículos de la ley orgánica de la Fiscalía que garantizan ese derecho. Ahora el caso pasará a estudio del fiscal que antes era titular de esa Fiscalía, Enrique Rodríguez. Él ahora encabeza la Fiscalía de Lavado de Activos.

La amenaza de muerte sobre Machado

En octubre de 2019 –cuando el caso Balcedo aún estaba fresco– el fiscal recibió una amenaza de muerte anónima por correo. En mayúscula y con letras grandes y azules, el mensaje decía lo siguiente: "Fiscal Machado. Acepte acuerdo. Devuela US$ (sic). Cuide a su familia. Cuidece (sic).". Y abajo de la hoja cuadrada –a la que accedió El Observador–, aparecían dos iniciales como firma: B.F.

Fue la esposa de Machado quien abrió el sobre y lo llamó inmediatamente. En esa misma tarde presentó la denuncia penal.