Fiscalía apelará la absolución del "Cachila" en el caso de Lola Chomnalez

La Fiscalía apelará la decisión del juez Juan Giménez Vera de absolver a Ángel "Cachila" Moreira del cargo de encubrimiento en el caso del asesinato de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en 2014 en Valizas, informaron fuentes de Fiscalía.

Jessica Pereira, fiscal de Rocha a cargo del caso, dijo a El Observador este martes que mantiene su postura de que Moreira estuvo presente en el momento y lugar de los hechos cuando Chomnalez fue asesinada, contrario a la postura del juez Giménez Vera que lo absolvió por falta de pruebas que lo vinculen al lugar de los hechos.

Al igual que la fiscal, la familia de Chomnalez y sus abogados tienen la "convicción" de la participación de Moreira, según indicó su abogado Juan Raúl Williman en declaraciones a Punto de Encuentro este martes. El "Cachila" era el único imputado en la causa hasta mayo de 2022, cuando Leonardo Sena fue atrapado como posible autor material del homicidio, después de que su sangre coincidiera con la encontrada en la mochila de Lola.

"No hay prueba que la vincule con Sena y además, si yo lo saco a Sena del lugar, no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir. No tengo testigos, ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No hay", dijo Giménez Vera a El Observador.

Desde Fiscalía indicaron que Pereira espera que el caso se dirima en un Tribunal de Apelaciones, como espera la defensa de la familia de la adolescente, expresó Williman.

Para Williman la declaración del Cachila, a pesar de tener varias contradicciones, contiene "cuestiones muy personales difíciles de inventar, por más grado de alteración mental y psiquiátrica que pueda tener".