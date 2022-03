Fiscalía contestó solicitud de información del Inddhh sobre casos de abuso policial

La Fiscalía General de la Nación emitió un informe en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

En el informe, fechado el 23 de marzo, se encuentran 97 casos en diferentes casillas: en 50 no hubo denuncia de abuso policial, 24 fueron archivados o el documento dice que Fiscalía no identificó abuso policial; 17 están en investigación; y en seis casos la información no estaba completa o no se encontraba en el sistema informático.

La historia

Según la solicitud de acceso a la información pública que cita la respuesta "en el mes de julio de 2021 el Consejo Directivo de la Inddhh fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la existencia de un informe de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay que daba cuenta de procedimientos irregulares en la detención e interrogatorios de las personas. El Consejo Directivo de la Inddhh derivó este asunto al área de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) a fin de que se tomaran las acciones que entendiera pertinentes".

Por lo tanto, se le solicitó información a la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay sobre la existencia de denuncias concretas vinculadas a aquel informe.

El MNP, entonces, obtuvo acceso a una lista proporcionada por los Defensores Públicos sobre casos concretos. Y en este sentido, le solicitó a Fiscalía "información sobre los casos referidos por la Asociación de Defensores Públicos" y "el resultado de las investigaciones correspondientes".

Los 50 casos del FA

Del total de los casos, 50 fueron relevados por el Frente Amplio (FA). La fuerza política los presentó el 14 de marzo en una conferencia de prensa, en la que intimó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a investigar los casos en un mes; con la amenaza de emprender acciones políticas y parlamentarias.

"Exigimos desde el FA que el ministro asuma la responsabilidad que tiene y en vez de estar interfiriendo con la Justicia genere condiciones para que haya justicia", dijo en aquella ocasión el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.

Heber respondió que ya tenían "registrados 136" casos de denuncias, por lo que los 50 presentados no los tomaba por sorpresa: "Es menos de lo que nosotros mismos sabíamos que había como denuncia. Pero vamos a responderle, me sobra el tiempo", afirmó el día siguiente a Telemundo.

Y una semana después de la intimación del FA, Heber le entregó al presidente Luis Lacalle Pou un informe que le remitiría a la fuerza opositora sobre las 50 denuncias por abuso policial. En aquella ocasión, saliendo de Torre Ejecutiva, el ministro había señalado que en 37 de los 50 casos la cartera no contaba con denuncias de abusos policiales porque los tenía catalogados de otra forma. “Muchas de las denuncias no figuraban como abuso policial”, explicó el ministro.

En el documento al que accedió El Observador, se aclaraba que de los 50 casos presentados, a la fecha, no había ningún policía formalizado, 45 tenían delincuentes formalizados y condenados tras la denuncia. Por otro lado, en 47 casos los detenidos tenían antecedentes penales.