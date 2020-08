Fiscalia estudia 200 denuncias de abuso y acoso en el Carnaval

La medicina, el derecho, el carnaval, los liceos, la publicidad, la policía, el rock, la política, las intendencias, el teatro, el fútbol, la psicología. Las mujeres que integran estos espacios irrumpieron en las redes sociales. Dicen que están hartas de la violencia machista, de las situaciones de abuso y acoso sexual y canalizaron los gritos a través de la virtualidad.

Agosto de 2020 será recordado, entre otras cosas, como el mes en el que Uruguay tuvo su propio #MeToo que se originó en varias cuentas de redes sociales que comenzaban con la palabra “varones”.

Allí, de forma anónima o a través de usuarios identificados, cientos de mujeres relataron situaciones de abuso sexual, algunas vividas hace poco tiempo y otras que datan de diez o años o más, incluso cuando eran menores de edad y de adultas se animaron a contarlo.

Muchas de estas denuncias que surgieron en redes mueren ahí, sin llegar a la Justicia. De todos los casos, solo los de Varones Carnaval se denunciaron a través de fiscalía luego que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitiera a la fiscal de Delitos Sexuales, Sylvia Lovesio, las publicaciones de la cuenta de Instagram donde se mencionan presuntos delitos –algunos hacia menores de edad– por lo que se comenzó a investigar de oficio.

Daniela es integrante de Colectiva Elefante, un espacio coordinado por Cotidiano Mujer que funciona en dinámicas de grupo para apoyar a mujeres víctimas de abuso y acoso sexual. Con su experiencia como víctima y compartiendo con otras en la misma situación, entiende que el proceso legal es “bastante engorroso”, además de que requiere “mucho desgaste y recuerdos”.

“Siempre recomendamos que sanen primero y después enfrenten lo legal”, contó a El Observador. Hay casos donde el miedo “paraliza” por las represalias que podría tomar el presunto acosador.

La fiscal Lovesio, que investiga los abusos en carnaval, piensa que, aunque cueste, es necesario hacer la denuncia. “A veces cuando son hechos de varios años atrás implica un proceso interno, largo. A veces lo bloquean y por eso no lo denuncian, tienen miedo, están amenazadas o se sienten culpables y lleva un proceso hasta que llegan a contarlo”, afirmó.

Sin embargo, está convencida de que cuando actúa fiscalía es tarde porque “podía haberse previsto ese abuso” si el entorno hubiera actuado con “medidas de prevención y educación”, y en caso de delitos contra menores, “poner a los adultos en alerta”.

En el caso de Varones Carnaval, Lovesio todavía no citó a declarar a las denunciantes ya que desde que recibió la carpeta del caso el pasado lunes se encuentra en la etapa previa de “filtrar” las historias para detectar cuáles pueden configurar un delito y cuáles no. En total recibió más de 200 denuncias.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía habilitó un número telefónico (091 507 531) para que las víctimas se contacten, reciban asesoramiento y si así lo desean puedan denunciar. A través de esta vía se recibieron varias llamadas pero Lovesio y la directora de la Unidad, Mariela Solari, exhortaron a salir del anonimato de las redes, y garantizaron que se resguardará la identidad ante la Justicia. “Brindar el teléfono nos parecía una forma menos expuesta y más protectora con las personas que se animan a denunciar”, dijo Solari.

Ivana Manzolido es abogada, integra la Red de Abogadas Feministas y asesora a las mujeres que se animaron a denunciar en el ámbito del carnaval. Para la profesional la diferencia entre estas denuncias y las que se dieron en otros ámbitos difieren en la forma en que se expusieron en redes .“Todas las movidas son muy similares pero en la de Varones Carnaval están identificados los presuntos autores, no así en los otros movimientos”, dijo.

En su experiencia, Manzolido sabe que las denuncias sobre delitos sexuales “han sido muy impunes”, y no se condenaron “con toda la rigurosidad”.

Según la abogada, en estos casos son necesarias las pruebas de contexto”. “Esto implica que se tomen en cuenta que esos hechos ocurren en distintos contextos y modalidades pero no son aislados”.

Por ejemplo, muchos hombres denunciados en carnaval actuaban de la misma forma: con bromas a las adolescentes, simulaban jugar a las escondidas para tocar a las menores, se ofrecían a llevarlas a su casa o les pedían que les mandaran fotos. “En muchos relatos los hombres tienen el mismo modus operandi, esa es la prueba de contexto”, explicó.

En este sentido, se toman en cuenta los antecedentes de esos hombres, eventualmente los registros de huellas de Policía Científica, informes médicos de su salud y de la mujer que denuncia, incluso sesiones de terapia donde se desprenda que pueda haber atravesado una situación de abuso. También se realizan pericias al presunto agresor que permitan detectar rasgos de personalidad.

Peligros del escrache

En 2018, Maite –que tenía 14 años– y su madre denunciaron al director del conjunto de Parodistas Clowns del Carnaval de las Promesas por acoso sexual.

El caso pasó por tres fiscales y en febrero de este año la fiscal Darviña Viera lo imputó y dispuso medidas cautelares como la fijación de domicilio, la suspensión de la patria potestad, la imposibilidad de acercarse a las víctimas y trabajar con menores de edad, todas medidas previstas en la ley de violencia basada en género.

En los escraches en redes apareció su nombre, por lo que la fiscal del caso ampliará la investigación y analizará si incluye otros relatos en el caso que ya está en curso.

Maite conocía a este hombre desde los nueve años, ya que según contó al programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí, era responsable de varios espectáculos y vinculado al mundo artístico.

“Vi como abusaba y acosaba a menores compañeras y tuve que vivirlo yo (...) pidiéndome fotos si queria bailar la despedida, me venía a buscar a casa para llevarme al ensayo, nos fuimos de vacaciones a Piriápolis todos juntos con el conjunto y me tocó”, relató la adolescente, que ahora tiene 16 años y también decidió romper el silencio.

Hace dos años le contó a su madre y juntaron pruebas para hacer la denuncia. En su momento otras dos compañeras del conjunto decidieron sumarse por haber sido víctimas del mismo hombre pero “debido al abuso de poder de él” finalmente declinaron hacerlo, aseguró la adolescente.

La situación fue difícil porque hubo testigos que anunciaron que declararían a favor de la menor pero terminaron haciendo lo contrario, según contó ella.

Semanas antes de que se creara la cuenta de Instagram, la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas recibió al menos dos denuncias concretas.

En una asamblea, los socios implicados decidieron dar un paso al costado mientras la Justicia investiga y algunos técnicos fueron apartados de sus cargos.

Maite apoya que las jóvenes “se animen a hablar” pero le parece que el escrache “puede no ser la forma”.

Daniela, de Colectiva Elefante, no aconseja el escrache por la revictimización aunque entiende que puede ser útil en algunos casos.

“Es engorroso pero ahora se está haciendo ruido e ingresaron un montón de denuncias a fiscalía. Se da un nombe y aparecen dos o tres testimonios de la misma persona”, puntualizó.

Por su parte, Manzolido dijo que le preocupa que alguna mujer pueda haber quedado expuesta al contar las situaciones vividas. “El hombre sabe quién puede ser”, señaló.

Además ya surgieron al menos ocho denuncias por difamación a partir de lo que se relató en la cuenta de Instagram.