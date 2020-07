Forlán: el sobrepeso de Cebolla, la situación de Guzmán y está difícil que Gargano llegue al clásico

El director técnico de Peñarol, Diego Forlán, habló de distintos temas como el sobrepeso con el que llegó Cristian "Cebolla" Rodríguez tras desgarrarse antes de volver a los entrenamientos, la situación con el pase trunco de Guzmán Pereira a Vasco Da Gama en el cual dice no tuvo nada que ver, y las escasas chances que tiene Walter Gargano de llegar al clásico ante Nacional cuando retorne el fútbol, en agosto, luego del parate por la pandemia mundial por el coronavirus.

Con relación al Cebolla Rodríguez, el entrenador aurinegro indicó en Las Voces del Fútbol de AM 1010: “Es una lástima que haya llegado con una lesión. Tuvo un percance en un entrenamiento el sábado 5 de junio (antes de que volviéramos a entrenar en conjunto), esa mala suerte que se lesionó y eso hizo que llegara con unos kilos de más. Es un referente para el club. Llegó con un sobrepeso, producto de que esa semana que se lesionó no tuvo la misma continuidad ni desempeño de entrenar todos los días. El viernes 19 se confirmó la lesión. Se dio esa inactividad y no le permitió continuar entrenando y llegó con el sobrepeso que le hubiera pasado a cualquier jugador. Tiene una magnitud mayor por el jugador que es y el nombre que lleva. Esto se potencia muchísimo más por lo que sucedió el año pasado (en el que estuvo 15 partidos afuera por distintas lesiones)”.

Acerca de la decisión de algunos dirigentes de querer quitarle el brazalete de capitán al futbolista, Forlán insistió en lo que ya había manifestado el 6 de julio; "No se me pasó por la cabeza sacarle el brazalete de capitán. En buenas condiciones, es un jugador que marca la diferencia".

Leonardo Carreño

A su vez, agregó: "Capaz que algún directivo quería (quitarle el capitanato), pero a mí nadie me dijo que no querían que no fuera el capitán. Yo le hubiera dado mi parecer. Si lo hubieran querido imponer, no sé si yo hubiera aceptado y si se hubiera dado que sí, le habría dicho al dirigente 'andá vos y hablale vos'. El que está a cargo soy yo y por respeto, código de ética, soy quien decide. Si se le pasó por la cabeza a algún dirigente y está bien, pero después está quien toma la decisión en el equipo".

Forlán fue consultado sobre la molestia de Nelson Ferro, representante de Guzmán Pereira, quien terminó su vínculo con Peñarol el pasado 30 de junio, debido a que cuando comenzó el año, el futbolista tenía una oferta de Vasco Da Gama de Brasil para firmar por cuatro temporadas y finalmente se mantuvo en el club, según el empresario, con el beneplácito del entrenador carbonero.

“O el representante no se habla con su representado, o el jugador miente. Yo no hice ninguna entrevista antes de hablar con el jugador. Hablé dos veces: en febrero porque no estaba teniendo minutos, fui claro con él y él me lo agradeció, y cuando volvimos ahora en junio, hablé de nuevo y le dije lo que pensaba y cómo venía la mano. La persona que tenía que hablar con Guzmán se lo transmitió a él y nada más. Siempre me agradeció que hubiera sido sincero con él. Hace tres semanas atrás le dije que no iba a contar con él y quedó todo bien. Fue un referente en Peñarol, un jugador importante, pero tuve que tomar una decisión. No lo utilicé ni un minuto desde que llegué", aclaró.

Y añadió: “Cuando firmé con Peñarol me dieron los nombre de los futbolistas que se podían ir y a quiénes se les terminaba el vínculo en junio. Antes de empezar a entrenar, me comunicaron que Guzmán tenía un ofrecimiento de Vasco Da Gama. ‘Perfecto, me parece bárbaro’, les contesté. Si tenía oferta de cuatro años, bárbaro. Yo no había empezado los entrenamientos. Si se le da, bienvenido sea. Empezamos a entrenar, pregunté cómo estaba su situación y me dijeron que no había más novedades de Vasco. Yo no puedo asegurarle el puesto a nadie. Ni a Pellistri. Recién empecé en esto y no preciso haber empezado ayer para darme cuenta de esto. Hace más de 30 años que vivo en el fútbol. Ni a mí me aseguraban el puesto cuando estaba en mi mejor momento. Si él hubiera venido a hablar conmigo que tenía lo de Vasco, le habría dicho: ‘Agarrá’".

El técnico de Peñarol sostuvo que “en su momento hablé con Lolo (Estoyanoff) y (Marcel) Novick, dos excompañeros míos, ‘no van a viajar a Estados Unidos' a la semana de haber llegado. Me dolía en el alma pero fui de frente con ellos y se lo dije. ¿Te creés que no se lo voy a decir a Guzman? Se lo dije a dos compañeros que me costaba más. Tengo al Cebolla, que lo tuve bien y no jugaba. ¡Y es el Cebolla! ¿Te parece que no le voy a decir a Guzmán? Obvio que va a estar caliente conmigo, como yo he estado caliente con mis entrenadores porque el jugador siempre piensa que tiene la razón. El ser humano siempre piensa que tiene la razón. No le gusta que le digan la verdad. Es así. Como soy el entrenador y el que toma las decisiones soy yo, hoy mi decisión es esta”.

Está difícil que Gargano llegue al clásico

El entrenador de Peñarol habló también del Walter Gargano y cómo ha evolucionado de su lesión de rotura de ligamentos cruzados de su rodilla. "Mota está trabajando bien, con los cuidados obvios. Este período (de parate por el coronavirus) le va a dar la oportunidad de volver en el Apertura cuando él ya pensaba más en el Intermedio o el Clausura, pero no haber tenido la actividad con todo el plantel, hizo que en estos meses a nivel de cicatriz y lesión ha sido bueno porque está mucho más sólido, pero cuando tenés que ir empezando a incrementar los trabajos e ir metiéndote de a poco en el grupo, no lo ha tenido. Sí ha trabajado pero más individualizado y no es lo mismo que hacerlo grupalmente. Trabaja con nosotros y lo cuidamos. Al clásico me encantaría que llegara. No quiero apurarlo. No es difícil, pero no está fácil. Y tampoco vale la pena arriesgar por más que sea 'el partido', porque los clásicos son los partidos del año. Pero tenemos un jugador que es muy importante, que ya es su segunda lesión, entonces no queremos apresurarlo. Hay que cuidarlo y hay que tenerlo bien. La fecha la cumplió en cuanto a tiempo transcurrido, pero no significa que esté en condiciones futbolísticas y haya hecho las cargas como para llegar de la mejor manera física al clásico", indicó.

Diego Battiste

Comparó la situación con la del Cristian Rodríguez: "El Cebolla se está recuperando bien, evolucionando, tenemos un par de semanas. Su caso es diferente".

Forlán no podrá estar en el clásico, sin público en la vuelta del fútbol, porque se encuentra suspendido. "No tengo ni idea todavía en dónde lo voy a ver".