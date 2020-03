Forlán y sus explicaciones tras el tercer partido sin victoria de Peñarol

Diego Forlán se lamentó porque Danubio le sacó la victoria a Peñarol en los descuentos del partido que se jugó en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Apertura: "Es una lástima por lo de hoy a pesar que no fue un buen partido para nosotros", indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Analizó el partido y dijo que "salvo el primer tiempo que hubo algunas jugadas en el inicio y asociaciones sobre el final, en el segundo tiempo entramos en el nerviosismo y nos costó llegar. A pesar del gol de penal y aunque no habíamos jugado bien, se nos fueron dos puntos que hubieran sido muy buenos para lo que fue el partido".

Respecto a los cambios de Cristian Rodríguez y Denis Olivera por Facundo Pellistri y Xisco Jiménez, indicó: "Necesitaba más peso ofensivo, no pasábamos cerca y me pareció que era el momento de poner otros compañeros. El Cebolla tiene experiencia y me pareció importante para tener la pelota y Denis (Olivera) es rápido y grande, podía dar lo que me estaba dando Xisco".

También explicó la salida del argentino Rojas del lateral izquierdo y el ingreso en su lugar de Enzo Martínez: "Gabi estaba bien pero con muchos partidos, cansado y luego se dio que tuvo un problema con un diente y nos pareció que Enzo (Martínez) que ya había jugado en ese lado nos podía dar una buena performance".

L. Carreño

Sobre lo que debe mejorar el equipo, que ya acumula tres partidos sin ganar (dos derrotas ante Defensor y Atlético Paranaense y el empate con Danubio) manifestó: "Tenemos que tratar de seguir generando como lo estamos haciendo, llegando por fuera y con claridad y tratar de trabajar eso, la definición, remate al arco, en ese sentido estamos en el debe. Hubo momentos en que el equipo generó pero el nerviosismo y el momento empiezan las individualidades y hace que las cosas no salgan. Hay que seguir trabajando porque claramente no lo estamos haciendo bien".

El público se puso nervioso con el desempeño del equipo y Forlán lo entiende: "Es entendible, son las reglas de juego, al principio la gente estaba entusiasmada y otros están con dudas. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Esto es resultado y debemos estar tranquilos para llegar al próximo partido y se pueda seguir mejorando".

Peñarol vuelve a jugar el miércoles en el Campeón del Siglo frente a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores, un encuentro clave pensando en la clasificación a octavos de final.