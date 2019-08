Fórmula blanca se mostró junta por primera vez rodeada de jóvenes

“Es mi vice”, “mi vice”, repetían jóvenes blancos en un video que prepararon para Beatriz Argimón, presidenta del Directorio nacionalista e integrante de la fórmula que tiene como candidato a Luis Lacalle Pou. Los militantes prepararon una sorpresa para la candidata para agradecerle su trabajo con la juventud del partido y Argimón rompió en llanto de la emoción mientras el candidato no paraba de aplaudir junto a ella.

“Si alguna duda me quedaba -que en realidad no me quedaba- de tener esta compañera, acá ustedes las volaron todas. El cariño que le han demostrado es un empujón más”, dijo el candidato del partido en el Congreso Nacional de la Juventud, el primer encuentro en el que la fórmula blanca se mostró junta.

Empezar por los jóvenes no fue una casualidad para la dupla. Si bien el próximo sábado será la Convención nacionalista donde se los proclamará oficialmente, ambos eligieron estar codo a codo este sábado para dar una señal de “futuro”. “No saben la alegría que me da que el primer acto de campaña sea aquí con la juventud”, dijo el candidato blanco en un salón de eventos de Palmar, Soriano.

Para Lacalle Pou empezar por aquellos que tienen pocos años militando era también una manera de “recargar energías”.

Pese a que en esta oportunidad su discurso se centró en motivar a los jóvenes a que no solo militen sino que, en caso de llegar a la Presidencia lo “ayuden a gobernar”, el candidato aprovechó para mandar un mensaje político para los votantes, sean del partido que sean.

Detrás de él y de Argimón una pantalla mostraba el nuevo eslogan de campaña, “Lo que nos une”, y el lider nacionalista explicó a qué apuntaba. “Nuestra frase es rupturista. Es lo que nos une. Nosotros elegimos el camino de tender puentes no el de separar”, dijo y agregó: “Nosotros en toda la campaña vamos a hablar de lo que nos une y no de los que nos divide. Que otros hablen de eso, nosotros no tenemos tiempo”.

Los jóvenes organizaron el congreso en el que presentaron una serie de medidas para un próximo gobierno, que Lacalle Pou y Argimón escuchaban sentados en primera fila. Hubo propuestas sobre salud, como un plan nacional de prevención del suicidio, de políticas de género centrado en la violencia de género, la trata y la brecha salarial, y de educación, que se centró en el rol de los docentes y el uso de la tecnología. A su vez, aspiran a que un próximo gobierno dé un papel para protagónico al Instituto Nacional de la Juventud, creado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

Para elaborar estas propuestas recorrieron el país desde febrero y recibieron propuestas y reclamos.

Armando Castaingdebat, presidente de la juventud blanca, calificó la jornada como “histórica”. “Al contrario de esa creencia popular que dice que los jóvenes estamos para colgar carteles y doblar listas, hoy vamos a demostrar que estamos preparados para gobernar”, afirmó.

Argimón, en tanto, destacó que lo que estaban haciendo los jóvenes era “una revolución” y que era momento de poner en marcha una nueva. “Yo aprendí con todos ustedes en ir pensando el Uruguay del futuro. Porque lo que ustedes han hecho ha sido construir futuro”, les dijo en su discurso, que mezcló su rol de presidenta del directorio blanco con el de candidata a vice.

Lacalle Pou, que cerró el evento, les pidió a los jóvenes sacudir “la modorra” de los más veteranos. “No sé si a alguno ya le cayó el peso en los hombros de lo que vamos a hacer. A mi sí, pero quédense tranquilos que lo puedo hacer porque estoy con ustedes”, les dijo.

Para el candidato, “la juventud del Partido Nacional tiene la obligación de militar” y “no hay proyecto exitoso de país si no están” los jóvenes. “Gobiernen con nosotros. Yo quiero gobernar con ustedes. El país necesita un salto hacia el futuro”, sostuvo. Algo similar había manifestado Argimón minutos atrás y recordó cuando, siendo joven, el histórico dirigente Carlos Julio Pereyra miró a un grupo de militantes veinteañeros y les dijo: “¿Quiénes creen que hicieron las revoluciones en el Partido Nacional? Los jóvenes”.

La jornada terminó con cientos de ellos acomodándose en el pasto para poder entrar en la foto con la fórmula blanca. Lacalle Pou y Argimón se mezclaron con los jóvenes y el candidato guardó las propuestas que le entregaron y prometió tenerlas en cuenta. El próximo sábado ambos saldrán a la cancha oficialmente y estar una tarde con jóvenes militantes les sirvió como ensayo general.