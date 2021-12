Fragilidad sanitaria global golpeó en el mercado de granos

Cierra una semana volátil en el mercado de granos, dominada por el avance de la variente de covid Omicron y la baja del precio del petróleo, que provocaron bajas significativas en los tres grandes granos de Chicago –soja, maíz y trigo–, al tiempo que sigue la flojedad del arroz en Brasil.

Mientras, a nivel productivo ya cerró la cosecha de colza y avanza la de trigo y cebada a una velocidad que muchos consideran inédita y que lleva a una siembra muy temprana de los cultivos de verano “de segunda” y con buena humedad en el suelo, lo que genera esperanza de levantar rendimientos en un año difícil, al menos en lo previo.

En los mercados, la mayor firmeza sigue para trigo y colza. En particular, durante esta semana se empezó a hablar de sequía en Kansas, principal estado triguero de Estados Unidos, que además ya tiene un stock muy moderado de trigo, que una vez que pase el factor Omicron puede volver a levantar su precio porque las restricciones de la oferta siguen siendo muy importantes y eso no va a cambiar hasta agosto, cuando entre la cosecha del hemisferio norte.

Aunque finalmente la cosecha del hemisferio sur será buena (excelentes resultados en Argentina y Uruguay y buenos en Australia), eso no alcanza para calmar a los compradores de Medio Oriente, que además están comprando activamente.

Esta semana Egipto licitó 600 mil toneladas de trigo para importar, por ejemplo.

La operativa por trigo y cebada para malteo se mantiene en Uruguay sobre los US$ 285 por tonelada, en tanto la cebada forrajera –importante por problemas de calidad– cotiza firme en US$ 215 por tonelada, premiando también a productores que eligieron esta opción y lograron muy altos rendimientos.

Las cotizaciones por colza perdieron la referencia de los US$ 700 por tonelada, pero se mantienen cerca de ese registro, de US$ 670 a US$ 680.

La producción de maíz se sigue colocando sobre los US$ 250 por tonelada puesto en destino.

Juan Samuelle

Granos de soja recién cosechados.

Por soja las referencias para la posición julio se ubican en US$ 440 por tonelada tras haber superado los US$ 450 en la semana previa (pre incidencia de la variante Omicron).

Con pocas lluvias llegando sobre Uruguay hasta el 20 de diciembre, las pocas que haya durante este fin de semana serán muy importantes para prolongar un buen momento productivo, pero que mantiene las amenazas de La Niña en el horizonte.