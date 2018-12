Frente Amplio analiza cambios a ley de financiamiento de partidos para asegurar el voto 50

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) analiza una serie de cambios al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, una iniciativa que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de año pero que todavía encuentra algunas resistencias en la coalición de gobierno.

Uno de los que más reparos planteó fue el diputado Darío Pérez, de Liga Federal, quien había alertado que no estaba de acuerdo con la disposición de que todos los aportes de campaña se hicieran a través de medios electrónicos, como estipula el proyecto aprobado en el Senado a fines del año pasado.

"Lo que más me preocupa es que concentra el poder en los grupos mayoritarios de los partidos políticos y mata a los pequeños", manifestó el legislador, quien además resaltó que la Corte Electoral "no cuenta con los medios ni el personal" para cumplir con los objetivos que le asigna la ley, un punto que ya fue expuesto en varias ocasiones por representantes de ese organismo.

Teniendo en cuenta esos y otros reparos que existen en la fuerza política respecto a los contenidos del proyecto, desde hace varias semanas los diputados frenteamplistas que integran la comisión especial que analizó el proyecto se han reunido periódicamente para intentar pulir la redacción y salvar las diferencias. Ese grupo –integrado por Alejandro Sánchez (MPP), Daniel Caggiani (MPP), Carlos Varela (Asamblea Uruguay), Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), Gerardo Núñez (Partido Comunista) y Mariela Pelegrín (Congreso Frenteamplista)– se reunirá nuevamente este jueves para avanzar en cuatro modificaciones sobre los cuales ya existe cierto acuerdo, según explicaron fuentes de la bancada.

Los cambios

Por un lado se propone fijar un monto mínimo en el que no será obligatorio el uso de medios electrónicos para los aportes de dinero. De esa forma, el FA pretende que se puedan realizar rifas o asados por poca monto, aunque se establecerá a su vez un máximo total de ingresos por esa vía.

El segundo cambio tiene que ver con el mecanismo de contralor. El proyecto original establecía que los partidos deberían presentar estados contables ante el Tribunal de Cuentas y que éste debería auditar y visar esa documentación antes de trasladarla a la Corte Electoral. La modificación sugerida por la bancada obligaría a los partidos a presentar un estado ya auditado por una empresa privada. El Tribunal de Cuentas se encargaría únicamente de verificar que la documentación sea la correcta y luego la Corte Electoral tendría la potestad de auditarla.

El punto que resta definir es si se fijará que la Corte “podrá” o “deberá” auditar los balances, así como el mecanismo de votación para definir a qué partido o lista investigar. “Tenemos que asegurar que la Corte no pueda definir así nomás por equis partido”, explicó un legislador del oficialismo.

En tercer lugar, el FA plantea aumentar el monto del tope para las autodonaciones de los candidatos o cabezas de listas. Según el proyecto de ley votado en el Senado y en comisión de Diputados, los candidatos a presidente o vicepresidente no podrán donar a sus campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 50 mil), mientras que los candidatos a legisladores podrán donar un máximo de 300 mil unidades indexadas (unos US$ 37,5 mil).

El cuarto punto refiere a las tarifas de la publicidad electoral. El artículo 13° establece, para la época de campaña, una franja horaria (de 18:00 a 23:00) en la que se repartirán entre los partidos diez minutos gratuitos de publicidad por hora. Fuera de esa franja, en tanto, los partidos podrán comprar minutos con la intermediación de la Corte Electoral. Mientras que los canales de televisión se oponen a esa disposición –aduciendo que les quita cinco minutos por hora de tanda paga, ya que actualmente pueden vender hasta 15 minutos– en el Frente entienden que esa pérdida podría ser compensada con un aumento en las tarifas de los minutos que se contraten fuera de ese horario.

Consultado sobre si los cambios que analiza la bancada serán suficientes para obtener su voto, Pérez dijo a El Observador que "son muchos" los puntos en los que tiene diferencias y que "habrá que ver" cuál es la propuesta final. Fuentes del oficialismo informaron que el grupo que tiene a estudio las modificaciones ya se juntó tres veces con representantes de Liga Federal para tratar de acercar posiciones, pero que todavía "queda tela para cortar". El fin de este año parlamentario guarda una última jornada de suspenso.