Frente Amplio lleva a la Corte Electoral reclamo por bandera de Cabildo Abierto

Un pedido para que Cabildo Abierto no use más la primera bandera de Artigas como su emblema partidario fue realizado a la Corte Electoral por el senador Rubén Martínez Huelmo (MPP, Frente Amplio). La Corte Electoral ya recibió el reclamo, pero aún no se ha expedido.

Martínez Huelmo fue el impulsor de la ley 19.571, sancionada en 2017, que obliga al Estado a rendirle tributo a esa primera bandera artiguista. Según el texto legal, cada 13 de enero se celebrará en todo el país el “Día de la Primera Bandera de José Artigas” y el Poder Ejecutivo queda obligado a organizar, coordinar y promover actividades alusivas a tal fecha.

Según el escrito presentado por Martínez Huelmo a la Corte Electoral “el hecho que la agrupación Cabildo Abierto use la primera bandera de Artigas como distintivo electoral de sus listas, habilitaría por una vía tangencial a mi entender, el uso privativo o exclusivo de ‘La primera bandera de Artigas’ para la citada Agrupación política”.

El senador del MPP sostiene que si bien la ley sancionada en 2017 no estableció que el primer pabellón artiguista sea un símbolo nacional, “el reconocimiento realizado por la ley No 19.571 le otorga una condición en el nomenclátor legal nacional, absolutamente contraria a que el citado pabellón termine siendo un mero distintivo electoral, de uso exclusivo y por tanto alejado de los fines que persiguió el Parlamento Nacional por unanimidad”.

“Es por ello que elevo a Ud. la petición para que la Corte Electoral se expida sobre la situación descrita líneas arriba, convencido que su dictamen ratificará lo actuado por el Parlamento”, agrega el senador en su reclamo.

José Arocena, presidente de la Corte Electoral, dijo que el asunto está siendo estudiado por la Comisión de Asuntos Electorales del organismo, que elevará un informe a los ministros, que serán los que decidirán si Cabildo Abierto puede o no seguir usando esta bandera.

De Arerunguá a Facebook

La polémica sobre si es legítimo que Cabildo Abierto use la primera enseña artiguista como distintivo comenzó con una serie de publicaciones en Facebook por parte Leonardo Rodríguez Maglio, un licenciado en filosofía, estudioso del artiguismo y autor de un libro sobre el prócer: “La filosofía popular y regeneradora del magnánimo José Artigas”, que ya va por la segunda edición.

Rodríguez Maglio fue el principal asesor de Martínez Huelmo en la redacción de la ley 19.571.

La primera bandera de Artigas flameó el 13 de enero de 1815 en el cuartel del caudillo en Arerunguá.

Se trata de un pabellón dividido en tres campos horizontales: el central es blanco, y los de arriba y abajo son azules atravesados por una franja roja.

Que esa fue la primera enseña de Artigas consta en una carta del prócer que se conserva, dirigida al gobernador de Corrientes, José De Silva, el 4 de febrero de 1815.

En la misiva Artigas describe el pabellón que debería usarse en todas las provincias liberadas.

“La bandera que se ha mandado levantar en todos los pueblos libres debe ser uniforme a la nuestra, si es que somos uno en los sentimientos (...) Yo he ordenado en todos los pueblos libres de aquella opresión que se levante una igual a la de mi cuartel general: blanco en medio, azul en los extremos y en medio de estos unos listones colorados, signo de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por la república y de la sangre derramada para sostener nuestra libertad e independencia”.

Y agrega que ese estandarte fue jurado en su cuartel general por sus soldados el 13 de enero de aquel año.

Rodríguez Maglio sostuvo en sus publicaciones en Facebook que si la ley obliga a que aquella primera bandera de Artigas sea homenajeada por el Poder Ejecutivo y la población en general, aunque sea una vez al año, quiere decir que pasó a ser parte de los bienes comunes del país y no es posible que sea usada por particulares.

“De acuerdo a lo que dice la Ley 19.571, esta Primera Bandera fue elevada al rango de Bandera de todos, a ser recordada y homenajeada por todos, e involucra en las actividades de su conmemoración nada menos que al Poder Ejecutivo, aunque esto último ocurra sólo para el 13 de enero de cada año”, escribió Rodríguez Maglio en Facebook.

“Por lo tanto, -agregó- reducir su alcance social y/o cambiar lo que representa esta Primera Bandera, es faltar el respeto a la propia Bandera y despreciar la Ley que rige su conmemoración".

Consultado por El Observador semanas atrás, el coronel retirado Rivera Elgue, coordinador de la campaña de Cabildo Abierto, dijo que la discusión sobre el uso de este pabellón le parecía “sacada de los pelos”. Y que su partido no había hecho otra cosa que rescatar “una bandera que estaba totalmente olvidada”.

Facebook Leonardo Rodríguez Maglio

También destacó que el Estado ha incumplido el mandato de la ley 19.571 de realizar homenajes al primer pabellón artiguista.

Rodríguez Maglio respondió a Elgue en una columna que publicó el 21 de agosto en el portal Uypress, en la cual sostiene que él personalmente advirtió a las principales autoridades de Cabildo Abierto que estaban violando una ley al usar ese pabellón.

“Hace tiempo que me reuní personalmente con ellos para advertirles del problema y sus consecuencias: en marzo de este año lo hice con el Secretario del Partido involucrado; en abril hablé en privado con la Vicepresidenta de ese Partido; y a principios de mayo lo hice personalmente con su candidato a Presidente y otros que estaban presentes, para tratar expresamente este problema; lo hice en una reunión distendida donde incluso le obsequié a Guido Manini Ríos un ejemplar de mi libro”, relató.

“En esa reunión, luego de expresarles mis argumentos, me preguntaron si estaba vigente la ley citada, y cuando les contesté afirmativamente, me respondieron ‘no nos dimos cuenta’”.

“Me fui contento de allí porque creí que el problema estaba solucionado y que iban a cambiar la bandera partidaria, manteniendo los colores artiguistas pero con un diseño diferente al de la "Primera Bandera", tal como les sugerí”, relató el estudioso artiguista. “Así que estaban avisados desde hace meses, no pueden negarlo ni aparentar sorpresa”.