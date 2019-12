Frigoríficos no pasan precio y se enlentece colocación de ganado gordo

Cierra una semana con escasa operativa en el mercado del ganado gordo. La mayoría de las industrias frigoríficas están dando fecha de carga para los primeros días de enero y no están pasando precio. Y alguna industria ya anunció que detendrá su actividad hasta la segunda semana de enero y otras reducirán la operativa.

La falta de lluvias juega su partido. China, a su vez, preocupa a industriales con cancelaciones de compras y atrasos de pagos, generando una presión adicional al mercado que registra su quinta semana consecutiva de caída de valores.

Los pocos negocios de esta semana se hicieron a valores sensiblemente menores a los de una semana atrás. Entre US$ 4,05 y 4,10 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo y entorno a US$ 3,80 para la vaca gorda. Las entradas rondan los 20 días.

Con un deterioro en la calidad de las pasturas algunos productores necesitan ajustar cargas y vender sus ganados. Asimismo, la oferta no es abundante. La colocación ha sido fluida a lo largo del año y, en general, no hay apremio desde punto de vista financiero.

La semana pasada la faena de vacunos se incrementó respecto a la anterior, impulsada por la faena de ganado de corral con destino a la cuota 481 y un incremento gradual de oferta de ganados de campo. Totalizó 47.124 animales, un 1% más que los 46.584 de la semana previa. En la comparación interanual la operativa fue idéntica.

En el mercado de reposición la falta de lluvias y el ajuste en el gordo se traslada a los valores. Esta semana se registraron bajas en las cotizaciones tanto en Lote 21 como en Plaza Rural. En Lote 21 los terneros promediaron US$ 2,44 por kilo en pie, una caída de más de 8% respecto al remate anterior (US$ 2,70). En Plaza Rural, promediaron US$ 2,41, casi 8% por debajo del remate de noviembre (US$ 2,61).

En todos los casos el clima juega un rol clave. Si se confirman los pronósticos de lluvias más generalizadas, que llegarían entre el domingo y el lunes próximos, se podría desacelerar la baja de valores para el gordo, estimó un consignatario.

Los operadores consultados no esperan demasiados cambios en el mercado hasta mediados de enero, cuando podría concretarse un repunte de precios. Sin embargo, los menores precios propuestos por China –como ha informado el sector industrial– ponen una cuota de cautela.

Por el momento el precio de exportación mantiene la firmeza. En la semana cerrada el 7 de diciembre la tonelada de carne exportada alcanzó su segundo mejor valor en lo que va del año y promedió US$ 4.531, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes. En lo que va del año la tonelada se exportó a un promedio de US$ 3.849, un 9% por encima de los US$ 3.526 en igual período del año pasado.

Los menores precios ofrecidos por China posiblemente se vean reflejados en el precio de exportación a partir de la última semana de diciembre o la primera de enero, consideró Marcelo Secco, CEO de Marfrig para el Conosur, entrevistado por el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

Ovinos: firmeza de precios y mayor demanda por categorías jóvenes

En ovinos se mantiene una clara preferencia por categorías jóvenes, puntualmente corderos mamones, característico en fin de año. Sigue enlentecida la colocación para las categorías adultas que, según los operadores, podría cobrar ritmo nuevamente a partir de mediados de enero. En cuanto a valores, el cordero liviano subió tres centavos a US$ 4,08 en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado, el pesado subió un centavo a US$ 4,10 y los corderos mamones promediaron US$ 4,11. Los borregos subieron un centavo a US$ 4,08, los capones tres centavos a US$ 4,04 y las ovejas se mantuvieron en US$ 4,01.

La faena de ovinos bajó levemente respecto a la semana anterior, con 33.464 lanares, 400 menos que la semana pasada y 800 menos que en igual semana del año pasado.

El precio de exportación de la carne ovina superó los US$ 5.000 por tercera semana consecutiva. La tonelada promedió US$ 5.348, levemente abajo de la semana anterior. El promedio anual superó por más de US$ 100 al de igual periodo de 2018, con US$ 4.628 frente a US$ 4.519 de un año atrás.