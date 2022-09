Fuerte presión bajista, por el kilo de novillo como mucho se logran US$ 4,80

Afloja la demanda china, el precio de exportación desciende un escalón, la faena semanal volvió a quedar abajo de 40.000 vacunos y el precio del ganado gordo sigue fuertemente presionado a la baja.

En las últimas semanas se ha dado un quiebre en la postura de la industria. Esta semana hubo bajas marcadas sobre jueves y viernes. La propuesta de valores para el novillo gordo va entre US$ 4,70 y US$ 4,80 por kilo en cuarta balanza, con plantas que no están pasando precio. Para la vaca gorda la referencia va desde US$ 4,50 a US$ 4,60 por kilo.

Las industrias están más alineadas en los valores. Las entradas van de 15 días en adelante.

Alguna planta no está operando y otras que están terminando con la actividad de cuadrillas kosher tienen previsto cerrar en los próximos días. Esto “complejiza aún más a un mercado que viene no del todo claro”, dijo el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Diego Arrospide.

Predomina la cautela en vistas a una primavera que podría volver a tener faltante de lluvias. La oferta empieza a dar señales de reactivación, mientras la demanda no presiona.

La faena de la semana pasada fue de 37.509 vacunos, 35% menos que en el mismo periodo de 2021. En agosto fue de 162.370 cabezas, un descenso interanual de 29%. Hay incertidumbre sobre el nivel de actividad para noviembre y diciembre.

Brasil ejerce presión. Se queda con una porción más grande del mercado chino. Sus exportaciones de carne vacuna en agosto fueron récord histórico, con 203.230 toneladas, 22% más que en julio y un salto de 12% comparado con agosto de 2021.

Por el carril contrario, los envíos de Uruguay mostraron en agosto su segundo mes consecutivo de caída para carne vacuna, con 36.652 toneladas, 27% por debajo de las 50.518 registradas en mismo mes del año pasado. A China, los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) muestran un descenso de 37,7% en el volumen exportado. Fueron 22.586 toneladas frente a 36.234 en agosto del año pasado.

Juan Samuelle

Producción ganadera con vacunos en un campo de San José.

Exportación: US$ 700 menos

Finalmente se empezó a expresar la baja en el precio de exportación que venían anticipando operadores de mercado e industriales. En la última semana mostró un ajuste de más de US$ 700 dólares, registró el promedio más bajo desde principios de marzo y quedó en US$ 4.718, de acuerdo a los datos preliminares del INAC.

Otra vez el covid

Siguen los lockdown por casos de covid en el gigante asiático. Este jueves la ciudad de Chengdu extendió el confinamiento para la mayoría de sus más de 21 millones de residentes en busca de evitar la propagación de la enfermedad. Se observa con atención el impacto de estas restricciones.

El mercado de reposición, más allá de algún ajuste de valores, sigue con muy buena demanda, más cautelosa en algunas categorías. Hay una lógica de mercado que muestra mayor interés por categorías más chicas y se enlentece algo más la operativa por los negocios cortos. El promedio para los terneros en Plaza Rural este miércoles quedó en US$ 3,04 por kilo, con US$ 621 al bulto y una colocación del 96% de la oferta.

En ovinos, hay más oferta de corderos. Los adultos pesados tienen alguna dificultad en las entradas, en general con estabilidad valores. El mamón cotiza en el eje de US$ 4,88 por kilo, el pesado logra US$ 4,91, los borregos US$ 4,84, los capones cayeron a US$ 4,35 y las ovejas a US$ 4,27. Se espera una mayor presión bajista en la medida que aumente la oferta.

Las exportaciones de carne ovina siguen por debajo de 2021. En agosto cayeron 36,6% a 1.219 toneladas. China se desplomó 74% interanual mientras Brasil consolida su recuperación, aún sin lograr equiparar el descenso de las compras del país asiático.

Las miradas seguirán puestas en China y en el clima.