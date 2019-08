Fútbol y show: jugadores de la MLS comentaron el partido mientras lo jugaban

El partido de las estrellas de la MLS (Major League Soccer) de este año fue disputado entre las principales figuras de la liga local y el Atlético de Madrid. Los españoles se impusieron 3-0 con goles de Marcos Llorente, João Félix y Diego Costa. El encuentro se ha transformado en toda una tradición donde equipos importantes en todo el mundo, como Real Madrid y Juventus son invitados para jugar un amistoso.

Esta vez la novedad estuvo en la cancha en este partido ya que cuatro jugadores estuvieron conectados durante todo el partido y comentaron las jugadas con el relator y comentarista a cargo de la transmisión, los elegidos para esto fueron Brad Guzan, Walker Zimmerman, Chris Wondolowski y Nick Rimando.

Guzan y Zimmerman comenzaron como titulares y desde el inicio comentaron con los relatores las instancias de juego mientras que Wondolowski y Rimando lo hicieron desde el banco pero luego tuvieron la posibilidad de ingresar.

El partido dio a lugar para algunas bromas ya que Wondolowski, jugador de San Jose Earthquakes, señalo que le causaba gracia los abucheos que recibía Guzan durante el partido. "Mi parte favorita hasta ahora fue ver a Brad (Guzan) ser abucheado cada vez que toca la pelota. Le pone un poco de presión, creo que le gusta", dijo el delantero. Esta actitud por parte de los hinchas puede explicarse debido a que el partido se disputó en la cancha de los Orlando City y Guzan es jugador del Atlanta United. El propio arquero fue cuestionado por los comentaristas del partido por los continuos cantos en su contra. "¿Atlanta no esta muy lejos no?", dijo el ex arquero de la Selección de EEUU.

Luego de salir del terreno de juego Guzan se puso el traje de entrevistador mientras le realizaba algunas preguntas al histórico arquero Rimando que se aprontaba para entrar a su último juego de las estrellas de la MLS. "Sí, estoy emocionado, intentando disfrutar. Hasta ahora fue un gran partido, es un poco raro entrar cuando faltan 30 minutos para terminar pero no hay problema", dijo el arquero de Real Salt Lake.

Presencia uruguaya

Para este juego fueron seleccionados los uruguayos Diego Rossi y Nicolás Lodeiro para los locales mientras que Juan Manuel Sanabria comenzó como titular en los colchoneros.

Rossi y Lodeiro tuvieron su ingreso en el segundo tiempo cuando el partido se encontraba 1 a 0 por el gol de Marcos Llorente, Sanabria salió a los 35 minutos del primer tiempo e ingresó en su lugar Antonio Moya.

Los uruguayos compartieron un momento luego del partido y se mostraron muy contentos por disputar un partido de esa magnitud. Sanabria está teniendo sus primeros minutos en el primer equipo de Simeone mientras que Rossi es habitual titular en LA FC donde lleva 13 goles y cuatro asistencias en 22 partidos disputados, Lodeiro es el capitán de Seattle Sounders y en esta temporada marcó cuatro goles y dio cinco asistencias en 18 partidos.