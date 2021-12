Marcelo Gallardo no viene a Uruguay: "Elijo seguir estando un año más en River Plate"

Marcelo Gallardo convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a la hora 13:30 en Buenos Aires. En Argentina se espera con expectativa la palabra del entrenador que debe decidir sobre su continuidad al frente de River Plate y también en Uruguay, ya que es el principal candidato de la AUF para dirigir a la selección uruguaya.

Los principales medios en Argentina sostienen que el técnico continuará dirigiendo a River y que ya se lo comunicó a los futbolistas.

De ser así, el Ejecutivo de la Asociación irá por el plan B para reemplazar a Óscar Tabárez y el nuevo entrenador de la selección saldrá de la terna que componen Alexander Medina, Diego Aguirre y Diego Alonso.

"Después de unos días de reflexión que fue difícil porque en general no pude cortar la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte, pero que tiene que ver con algo que sentí, hace algunas semanas pronuncié que iba a evaluar porque llegaba al final de mi contrato después de 7 años y medio y era indespensable tomarme unos momentos para reflexionar. Necesitaba reflexionar y decidir que iba a hacer. No tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando. Más allá de lo que viví y siento, vale la pena merezco seguir estando un año más. Anoche lo medité y hoy a la mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, Jorge Brito y al plantel".

"Uno no puede conformar a todos. No quería que se despierte todo lo que se despertó, atravesar por ese momento de angustia, del sentimiento del hincha. Lo que está claro es que no tengo palabras de agradecimiento a todo el afecto que el hincha me brinda, que es la manera de sentir, devolviéndole ese afecto y ese amor renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que me hace feliz".

"Decirme que nada me movilizó es mentir, cada demostración de afecto tuvo un significado muy grande para mi. Tampoco estaba en búsqueda de eso. Simplemente era algo que yo necesitaba evaluar, por mi, y para seguir con este nivel de gestión deportiva al frente de este grupo que valoro".

"Hoy mi continuidad es por un año. Creo que es lo mejor. Ese será lo que vamos a acordar".

"Mientras tuve contrato con River jamás evalué oportunidades. Sí me han llegado propuestas que no he escuchado, he tratado de agradecer las posibilidades, pero tenía mucho valor para mi llegar hasta el final y a partir de ahí tomar la decisión que quisiera".

La conferencia de Gallardo tuvo una duración de 30 minutos y no fue consultado sobre la selección uruguaya.