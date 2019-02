Gandini dispuesto a "negociar" ley de financiamiento que no sea "engaña pichanga" del FA

Las puertas del ascensor se abren. Tres personas se abren paso con cajas en la mano. Detrás aparece el diputado Jorge Gandini. El escenario es el tercer piso del Anexo del Palacio Legislativo. El nacionalista –que esta semana culmina su período como presidente de la Cámara Baja y le deja la posta a la diputada del MPP Cecilia Bottino– ingresa después de un año a su vieja oficina. “¡Volvemos a casa!”, exclama.

Puertas adentro, Gandini conversa con El Observador sobre su balance en la Presidencia de Diputados, los logros y las tareas pendientes pero, sobre todo, de sus ganas de volver a debatir en sala, algo que su investidura le impidió en todo 2018.

“Extraño mucho el debate. Estoy deseoso de volver a mi comisión, de poder decir cosas que tengo ganas de decir. Espero no ser como un resorte que estuvo contenido y ahora salir a decir todo lo que tengo en el buche”, comenta entre risas.

Una de las cosas que Gandini tiene para decir es que está dispuesto a “negociar” un “nuevo” proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, con importantes cambios al texto que el oficialismo intentó aprobar sin éxito a fines del año pasado.

El pasado 20 de diciembre, cuando se pretendía someter a discusión el proyecto, el Frente Amplio no alcanzó los 50 votos necesarios para levantar el receso parlamentario, ya que el diputado Darío Pérez, de Liga Federal, se fue de sala y dejó al oficialismo en minoría, provocando fuertes cruces entre unos y otros, al punto que Gandini llegó a suspender la sesión por “gritos” e “incumplimientos del reglamento” por parte del frenteamplista Alejandro Sánchez.

Críticas y acuerdos

El diputado de Por la Patria afirma que la iniciativa que se quería poner a discusión “está pensada al molde del Frente Amplio”, que “encierra una gran hipocresía”, y que una normativa así “está destinada al fracaso o al escándalo”, ya que no lograría “transparentar nada”.

Sin embargo, sí deja abierta la puerta para una normativa de consenso. “Para la interna ya es inaplicable, porque ya estamos todos gastando y sería cambiar las reglas de juego en la mitad. Para la nacional, se podría ver. Habrá que negociar otra ley. No es decir ‘no’; hay que volver a comisión y negociar”, argumentó.

En sus críticas a la propuesta que hasta ahora estuvo arriba de la mesa, Gandini coincidió con el frenteamplista Darío Pérez en cuanto a que “perjudica a los grupos chicos” e “impide la renovación”. “Confiscamos minutos de televisión y nadie nos dice cómo se van a repartir. Solo dice cómo se reparten entre los partidos. ¿Pero cómo me garantizan a mí, lista 250, que mi partido me va a dar minutos o no. Eso consolida el poder de las mayorías actuales. Ya pasó en Brasil y terminó atomizando el sistema, porque era más negocio irse del partido para abrir uno y recibir la cuota de minutos de TV gratis que quedarse adentro y no recibir minutos”, señaló.

También cuestionó que se obligue a que los aportes sean por vía electrónica y dijo que el proyecto tiene “grandes trampas”, como el artículo 8°, que habilita a los integrantes de los partidos a donar el triple que el resto de los ciudadanos. “Desde los cargos públicos hasta cualquiera de los convencionales, ediles, o suplentes de ediles, todos ellos pueden poner hasta 14 mil dólares por año. ¿Y quién verifica de dónde vienen? Esos son mecanismos con los que se blanquea la plata, ¡digan la verdad!”, afirma.

Consultado sobre si hoy en día no pasa justamente eso, Gandini respondió: “Está bien, pero no me vengan a hacer el cuento de que esto resuelve algún problema. Para hacer engaña pichanga para la gente, no hagamos nada”.

El diputado resaltó que existen coincidencias entre los partidos sobre las cuales podría trabajarse una nueva reforma. Por ejemplo, todas las colectividades apoyan la prohibición de las donaciones anónimas, algo que según la ley vigente (del año 2009) puede hacerse hasta 4.000 unidades indexadas. Con la normativa actual, resulta imposible controlar que una misma persona no done varias veces con ese tope.

“Estoy de acuerdo con prohibirlo. Yo prefiero el sistema americano, que se puede poner el dinero que sea, pero no puede ser anónimo. Y si violás eso, te vuelan la cabeza”, señaló.

Rendición de cuentas

Gandini presentó este martes la rendición de cuentas de su pasaje por la Presidencia de la Cámara de Diputados, en la que destacó haber disminuido gastos y haber consolidado una “efectiva” estrategia de comunicación y “acercamiento” a la ciudadanía.

“Disminuimos el gasto en inversiones, el gasto de funcionamiento, los gastos de Presidencia –que se producen en cada ejercicio–, y los gastos de viajes y viáticos, no porque se dejaran de hacer, sino porque se compraron mejores pasajes, se ajustaron los tiempos de las delegaciones, y eso permitió bajar costos”, afirmó.

El documento de rendición de cuentas señala que se eliminaron 60 cargos (de alrededor de 340) entre vacantes no renovadas y retiros incentivados.

Por otro lado, destacó la implementación del proyecto “Más cerca”, que persiguió el objetivo de “mejorar el relacionamiento del Parlamento con la gente” y “mostrar todo el trabajo que realizan” los legisladores. “La gente está maldispuesta con los políticos, el Parlamento es la esencia de la política. Nos pareció que había que informar que la aprobación de una ley es el último eslabón de una larga cadena, aunque se conoce poco”, dijo a El Observador.

Durante 2018 se aumentó la presencia de la Cámara en Facebook y Twitter y se agregó una cuenta de Instagram, todo eso, según Gandini. mayoritariamente con funcionarios propios. “Casi todo se hizo con funcionarios de la Cámara, muchos de los cuales no tenían mucho que hacer y ahora van a todas partes. Después se contrató, por licitación, una pequeña empresa que filmó y produjo pequeños videos dando cuenta de las actividades del Parlamento, y se agregó una becaria en la oficina de prensa”, informó el diputado.