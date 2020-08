García dice que Familiares pidió actas a gobiernos del FA y que Tabaré Vázquez estaba al tanto "absolutamente de todo"

El ministro de Defensa Javier García dijo este lunes que la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había solicitado al menos una vez, durante los gobiernos frenteamplistas, la documentación de Tribunales de Honor en los que hubiera declarado Gilberto Vázquez.

Según documentación que mostró García en el Directorio del Partido Nacional, el 8 de mayo de 2019 la organización había realizado una solicitud de acceso a la información pidiendo "documentación referida a todos los Tribunales de Honor a los que fueron sometidos José Gavazzo, Luis Maurente, Jorge Silveira, José Arab y Gilberto Vázquez".

"No sé cuántas veces se realizó. Sí puedo decir, y tengo el documento aquí, que la última –si hubo otras– fue el 8 de mayo de 2019", dijo el ministro en conferencia de prensa, luego de comparecer ante el directorio blanco junto a la vicepresidenta Beatriz Argimón para informar acerca de las revelaciones del tribunal militar que juzgó a Gilberto Vázquez en 2006 y cuyas declaraciones permanecieron ocultas hasta la semana pasada.

García insistió en que "todas las actuaciones llegaron al Ministerio de Defensa" –a diferencia de lo que han argumentado exjerarcas frenteamplistas como el exministro de Defensa José Bayardi–. El ministro actual dijo que el entonces presidente Tabaré Vázquez y la entonces ministra Azucena Berrutti estaban al tanto "absolutamente de todo".

También advirtió que las actuaciones fueron a Presidencia para su homologación y que en un momento quedaron en esa dependencia. "Va todo a Presidencia y cuando vuelve al ministerio no vuelve todo. Queda en Presidencia. Queda constancia en el expediente de que después se recibe la parte que faltaba. El presidente estaba al tanto, lo dicen los documentos", afirmó García.

El ministro destacó que en el informe elevado a Berrutti se mencionaba que el Tribunal de Alzada había suspendido momentáneamente sus actuaciones en función del artículo 77 del reglamento de los tribunales, tal como informó El Observador este fin de semana.

Ese artículo expresa que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.

Para García, la mención de ese artículo en el informe debió haber prendido las alertas para mirar todas las actas.

La vicepresidenta Argimón dijo que tras recibir la información "de primera mano" –en una reunión que mantuvo el viernes con Elena Zaffaroni, integrante de Familiares–, decidió "darle estado parlamentario en virtud de la significación de lo que estaba en esas actas, y también porque había sin dudas una presunta responsabilidad política".

Las actas fueron derivadas a la comisión especial de Derechos Humanos del Senado.

Tras la comparecencia de las autoridades, el Directorio del Partido Nacional expresó "su profundo rechazo a los atroces hechos confesados por Gilberto Vazquez ante el tribunal de honor", así como "su total apoyo ante lo actuado por el gobierno nacional por medio de su ministro de Defensa y la vicepresidenta".

En la declaración se destaca el "profundo enorgullecimiento" de los blancos ante el accionar del gobierno en este tema y "reafirma" el "compromiso" del partido "con la transparencia y la verdad".

El presidente del Directorio, Pablo Iturralde, dijo que "el Frente Amplio tuvo conocimiento (de las declaraciones) durante todo este tiempo a través de sus gobernantes" y que "si no lo hicieron público, tienen que explicar ellos por qué no lo hicieron". "Tienen la responsabilidad histórica de haber tenido la información y no haberla hecho pública, cosa que resulta claramente de la documentación", agregó.