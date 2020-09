García dijo que recibió información sobre posible ubicación de restos de desaparecidos

El ministro de Defensa Javier García dijo que durante su gestión en el ministerio ya ha "recibido información" que podría aportar a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura, y que la remitió a la Institución de Derechos Humanos para su análisis. "He recibido información. Si es relevante o no, no puedo saberlo hasta que la analicen las instituciones que tienen que analizarlo. Yo lo que hago es recibirlo. La relevancia y consecuencias que pueden tener es tarea de la Institución de Derechos Humanos, a quien derivé las informaciones. En ese proceso están", afirmó.

García aclaró que no podía decir de qué información se trataba porque "en estas cosas la publicidad es enemiga de la eficacia". "Publicitar estas cosas es la mejor forma de que no haya avances", comentó a la salida de la Expo Prado. El ministro dijo que la información "viene por diferentes vías" y que "lo que uno tiene que hacer cuando se recibe es transmitirla a quien tiene la facultad legal para avanzar en las investigaciones". "Como se imaginarán, en todos estos procesos hay mucha información, alguna puede ser de utilidad y alguna otra termina no teniendo relevancia. Pero eso lo debe hacer la institución que la ley ordena, que es la Institución de Derechos Humanos, y por supuesto que la Justicia", sostuvo. Actas de Armada a Fiscalía Por otra parte, el gobierno envió esta semana las actuaciones del Tribunal de Honor que juzgó al capitán de navío retirado Juan Carlos Larcebeau, condenado por la justicia penal por detenciones ilegales y desapariciones de uruguayos en Argentina. En enero de 2019, el tribunal decidió no sancionar al militar ni siquiera con una observación verbal al marino. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que recibió el caso de la anterior administración, resolvió no homologar el fallo. Según dijo este sábado el ministro de Defensa, esta semana su cartera remitió Justicia "las actas y antecedentes" de ese tribunal, ya que no tenían conocimiento de "si habían sido remitidas o no". "Había información que podía ser de utilidad para la Justicia y le hicimos llegar al fiscal de Corte, a mitad de esta semana, toda las actuaciones de tribunal de honor hasta ese momento. Habiendo leído las actas y declaraciones, nos pareció oportuno que pudieran ser analizadas. No sé si hay una novedad porque no conozco lo que tenia la Justicia", comentó. Leé también Tribunal de Honor de la Armada absolvió a oficial condenado por desapariciones "Veo que hay allí información vinculada al tema con Argentina, desaparecidos, y por lo tanto me pareció que correspondía legalmente remitir al fiscal de corte y que allí se vea si es información nueva", agregó García. El ministro también contó que esta semana se va a resolver "el cierre" de ese tribunal. Ante el fallo del primer Tribunal de Honor, en enero de 2019, se conformó un Tribunal de Alzada, pero informes jurídicos de la Armada y del Ministerio de Defensa indican que no había "amparo legal" para ir a esa instancia. "Hay un informe jurídico de la Armada y un informe jurídico del Ministerio de Defensa que coinciden en que el Tribunal de Alzada designado en su momento no tenía amparo legal. Por lo tanto se cierra con lo que había dispuesto el expresidente Tabaré Vázquez. En esta semana estaremos resolviendo eso", dijo García. Larcebeau fue condenado en octubre de 2009 a 20 años de penitenciaría como autor de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravado, junto con el exdictador Gregorio Álvarez, en el marco de la investigación por los traslados clandestinos de presos políticos en 1978. El juez Luis Charles –actual ministro de un tribunal de apelaciones- concluyó en su sentencia de primera instancia que Larcebeau, en su calidad de oficial de Inteligencia (S2) del Estado Mayor del Fusna, viajaba “asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la desarticulación del denominado aparato subversivo”.