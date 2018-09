Gargano se recupera a buen ritmo, ¿llega al clásico?

La recuperación de Walter Gargano es un tema que sigue muy de cerca la sanidad de Peñarol encabezada por Edgardo Rienzi.

Gargano fue intervenido quirúrgicamente de los ligamentos cruzados luego de que a fines de marzo se lesionara en el Tróccoli ante Cerro.

Pero además de eso, hace pocos días le debieron practicar una artroscopía porque se rompió un menisco en plena recuperación y por un accidente doméstico.

Rienzi confirmó a Referí que a fin de mes empezará a tomar parte del plantel principal aurinegro.

“Espero que a fin de mes se pueda sumar, aunque hay que ver la parte física. Es muy difícil para mí decir hoy si podrá estar o no en el clásico”, explicó.

Y agregó: “Sobre fin de mes estará pronta la recuperación del volumen muscular. Le proponemos trabajos día a día y viendo las respuestas. Bajó las cargas por la artroscopía que le practicaron hace poco, pero igual las estimaciones eran que llegar a fines de setiembre. Venía muy bien hasta allí, estaba para hacer más cosas que las que permitíamos. Retrocedió un poco, pero en volumen muscular venía un poco por delante. No se puede ser tan matemático, no se modificaron las expectativas que teníamos al principio. No vamos a demorar ningún día pero tampoco lo vamos a apurar”.

Sobre Mathías Corujo, quien también sufrió rotura de ligamentos de la rodilla, dijo que en enero se sumará a la pretemporada y que empezó a trotar el martes con sus compañeros.