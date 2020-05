Gargano sigue dividiendo las opiniones entre los dirigentes de Peñarol

El lunes 27 de abril no fue un día más para el consejo directivo de Peñarol. La mayoría de los dirigentes estaba muy molesto por las declaraciones de Walter Gargano que unos días antes, en Las Voces del Fútbol de AM 1010, se había mostrado en contra de las franjas que planteó el club para pagar los complementos del seguro de paro -en el que se encuentra todo el plantel- y denunció manejos "sucios" en la directiva de cara a las elecciones de diciembre.

"Hay gente que quiere jugar sucio. Si hablamos, vamos a sacarnos las caretas; esto es chiquito y todo se sabe. Me molesta que se quiera ensuciar a referentes, a gente que ya tenemos nuestra experiencia, que nadie nos regaló nada ni nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para que nos firmaran un contrato. Cada uno se gana lo que merece", dijo. Y aludió a los propios directivos: “Hay gente que quiere favorecerse diciendo ‘estamos haciendo las cosas perfectas para el club’, porque dentro de poco hay elecciones otra vez y van a intentar ser electos o reelectos otra vez para presidente o vicepresidente o estar dentro de lo que es el club porque a ellos les sirve. Hay gente que está jugando las cartas sucias, está ensuciando a jugadores, porque esos jugadores no es que crean problemas, sino que quieren lo mejor para Peñarol y hay gente de la dirigencia que no quiere lo mejor para Peñarol, quiere lo mejor para cada uno”.

Ese lunes y como informó Referí, siete de los 11 consejeros pidieron que el volante no jugara más en Peñarol debido a esas declaraciones. La molestia era importante, pero al final apareció el presidente Jorge Barrera para poner paños fríos al tema y pedir un cuarto intermedio para no apresurarse.

Este lunes ya han pasado dos semanas de aquel cuarto intermedio pedido por el titular carbonero, y aún no se levantó el mismo.

De allí en adelante, hubo distintos actos en los que apareció Gargano para evitar lo que pensaba la mayoría de la directiva, sacarlo del club.

Uno de los pasos que dio fue pedir disculpas por sus dichos a pedido de su representante, Pablo Boselli, con quien realizaron un Instagram Live el mismísimo viernes 1° de mayo.

“Estamos en una negociación, el club adoptó una decisión y hay que respetarla pero tampoco es estar en silencio y ser atacado de una forma que no lo merecemos porque estamos haciendo lo mejor y como siempre digo, queremos lo mejor para el club. No quise ofender. No fue mi idea", dijo ese día.

El pasado lunes 4 de mayo, si bien no se había oficializado, los directivos esperaban el ID y la contraseña para la reunión semana por Zoom. Sin embargol, les avisaron que no habría consejo debido a que el presidente estaba esperando unos informes económico-financieros que aún no le habían llegado.

El miércoles 6, Gargano aparció con otros futbolistas de Peñarol como Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Guzmán Pereira, cargando un camión de canastas, mostrando su lado solidario.

"Seguramente se llegue a un acuerdo (con los dirigentes)", dijo a los canales de televisión que estuvieron presentes para mostrar esa acción solidaria.

La mayoría de los directivos había decidido que no siguiera en el club, pero el tema se fue dilatando y enfriando con la decisión de Barrera quien además, habló con el propio futbolista según admitió el jugador, a la vez que sostuvo que en ningún momento el presidente le dijo que no seguiría en la institución.

Gargano agregó: "Lo que menos pienso es en eso (en la situación con los dirigentes), pienso en volver y recuperarme físicamente. Es un tema encaminado, uno está tranquilo, se dijo lo que se tenía que decir. Estoy bien con mi conciencia, ellos también. Dentro de poco podremos volver a reunirnos".

Este sábado, Gargano se mostró en sus redes sociales haciendo ejercicios exigentes en la arena en un parque.

Se lo pudo ver muy bien de su rodilla por la cual fue intervenido quirúrgicamente el pasado 21 de noviembre, operación de la que en 10 días se cumplen seis meses.

La división en Peñarol

Según pudo saber Referí, el consejo directivo seguirá sin levantar el cuarto intermedio este lunes.

Un dirigente informó que en el inicio de la semana no habrá reunión para continuar tratando el tema de Gargano y de los complementos del seguro de paro a los futbolistas.

En ese contexto, la comisión que negocia con los futbolistas, integrada por Carlos Scherschener, Álvaro Queijo y el vicepresidente, Rodolfo Catino, en los últimos días ha entablado conversaciones con un abogado que representa a los jugadores.

Peñarol, a su vez, espera el pago de los ingresos de televisión y de merchandising que le adeuda la empresa Tenfield para mejorar su oferta a los topes que les ofreció a los futbolistas.

El presidente Barrera es proclive a no tomar ninguna determinación en contra del futbolista respecto a sus dichos en contra de los dirigentes. No lo ha dicho públicamente, pero así se lo comentó una fuente de la institución a Referí.

A su vez, otro dirigente sostuvo: "No creo que se vote que no juegue más en Peñarol, pero entiendo que llegado el momento y por decisión general, alguna sanción va a tener. Debería ser así".