Gastón Guruceaga contra Peñarol: "Fue uno de los mejores partidos de mi carrera"

Gastón Guruceaga anda por los 27 años. Se formó en Peñarol y tras su gran actuación en el Sudamericano sub 20 de 2015, que se jugó en Uruguay, el Polilla Jorge Da Silva le confió los guantes para hacerse cargo del primer equipo aurinegro.

El entonces juvenil de 1,94 metros sucedió en el puesto al argentino Pablo Migliore al cabo de la temporada 2014-2015 y desde el Apertura 2015 (de la temporada 2015-2016) fue el guardián del arco de Peñarol.

Pero ser dueño del arco de un grande en el fútbol uruguayo no es fácil. Y menos para un juvenil.

Inés Guimaraens

En el Campeón del Siglo, la que fue su casa

Guruceaga alternó buenas y malas. Tuvo una noche consagratoria en la Copa Libertadores 2016, contra Huracán, en Parque Patricios. También tuvo un error garrafal en el Suppici, en el Apertura 2017 contra Plaza Colonia, cuando un tiro lejano de Facundo Waller se le escurrió entre las piernas y su equipo perdió el partido.

“El gesto técnico que hice no fue el correcto, tanto por la posición de las manos como por no cerrar bien las piernas. Si no ponés bien las manos y cerrás las piernas, te rebota en las piernas”, declaró entonces a Tirando Paredes (AM 1010) reconociendo su error.

Por ese fallo, a Peñarol se le escapó el Apertura, torneo para el cual el aurinegro ya había contratado a Kevin Dawson para que le peleara el puesto a Guruceaga.

Dawson y Guruceaga juntos en 2017

Por entonces, Óscar Tabárez lo había convocado para jugar dos amistosos con Uruguay. Contra Irlanda, donde atajó Esteban Conde, y contra Italia, donde estuvo Fernando Muslera bajo los palos. También ocupó el banco en dos encuentros por Eliminatorias para Rusia 2018, contra Colombia y Venezuela.

Su último partido en Peñarol fue el aciago 3-2 contra Defensor Sporting por el Torneo Intermedio 2017. Los violetas ganaron en el Campeón del Siglo con nueve futbolistas en heroica hazaña.

A partir del Clausura, Leonardo Ramos apostó por Dawson quien se terminó quedando seis años en Peñarol conquistando tres campeonatos uruguayos hasta ser el capitán del equipo.

Guruceaga se tuvo que ir a préstamo. Primero a Guaraní, luego a Tigre y finalmente a Palestino de Chile hasta que el 31 de diciembre de 2020 se terminó su contrato con Peñarol y en 2021 recaló en Montevideo City Torque.

El domingo el golero fue la enorme figura que tuvo el partido que ambos equipos empataron 2-2 por la secta fecha del Torneo Apertura en el Campeón del Siglo.

"No sé si fue el mejor partido que hice, en Peñarol hubo momentos que tuve partidos buenos, como ante Huracán por Libertadores, pero sin dudas que fue uno de los mejores partidos de mi carrera", dijo el lunes Guruceaga en Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Hay partidos que no te llegan mucho, te llegan una vez y te hacen un gol o hay otros donde te llegan mucho y estás iluminado y podés atajar más de una", reconoció Guruceaga.

Sobre las jugadas más complicadas que tuvo que atajar, el golero se refirió a la que tuvo contra Ignacio Laquintana en el primer tiempo tras pase de Valentín Rodríguez: "Vi que Valentín tenía la chance de patear pero también de pasársela a Laquintana que esta solo y cuando la pasó fui lo más rápido posible a taparle el remate".

"La de Arezo del segundo tiempo lo esperé y cuando vi que abrió el pie me tiré a dónde iba a patear", agregó.

Inés Guimaraens

A Arezo le atajó un penal y un mano a mano

"En la de Menosse estaba bien ubicado y lo esperé hasta que definiera. Fue importante haber mantenido el partido para después empatarlo".

Inés Guimaraens

Atajada ante Menosse

Sobre el gol que le hizo Arezo en el primer tiempo comentó: "Sabía que aunque esté de espaldas te patea al arco, sacó un puntín que entró bien esquinado y no la pude atajar", reconoció.

Sobre el penal que le atajó afirmó: "Lo teníamos estudiado, pero ya ha pateado muchos penales y a todos lados, salvo al medio: la cruzó o abrió el pie, así que me basé más en la intuición del momento".

Tras ese penal atajado, Nicolás Rossi marcó tras una serie de rebotes donde a Guruceaga le cometieron falta, infracción que no vio Gustavo Tejera y que fue desestimada por el VAR.

"Pasaron muchas cosas en la jugada para analizarla. En el instante me pareció que fue falta. Después, viéndola, me parece que pasaron tres cosas: hay invasión de un jugador de Peñarol y se tendría que haber repetido el penal. Después hay una jugada peligrosa, cuando Arezo tira la chilena para atrás y también hay falta del delantero de ellos cuando va a buscar la pelota, cuando yo tiro el manotazo, porque carga contra mí y no me deja levantar. El VAR tiene que actuar. Es una jugada de interpretación para que el juez la vea y después que tome su decisión, porque pasaron muchas cosas en la jugada", afirmó el meta.

"Hay invasión de un jugador de Torque y otro de Peñarol. El reglamento dice que el penal tiene que repetirse. El jugador que invade es el que termina yendo a cargar en el rebote", expresó sobre Óscar Cruz.

"En un córner eso es falta: área chica, contra el golero, entonces es falta. El árbitro tenía que haber ido a ver la jugada, lo que me sorprende es que no lo llamaron. En el momento de la jugada no vi todo, solo sentí que no estuve cómodo y que me pegaron por todos lados. Cuando la vi después es el análisis que te hice".

Sobre el empate expresó: "Era una linda prueba para nosotros, para tener la personalidad para llevar adelante a nuestro juego, contra el puntero y ante 40 mil personas, por muchos momentos del partido controlamos a Peñarol y dominamos el partido, sin ser muy profundos, pero lo dominamos bastante; la mayoría de sus chances fueron en 10 minutos".

"La gente de Peñarol me trató bien, siempre me demuestran mucho cariño y soy un agradecido de que me recuerden así", concluyó el golero que defendió en 88 partidos el arco aurinegro y que ahora demuestra su buen nivel en City Torque.