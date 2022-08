Gattuso, técnico de Valencia: "Soy optimista y pienso que vamos a fichar a Cavani"

Edinson Cavani sigue esperando por firmar por un club de España y se definirá entre Valencia, Villarreal o Real Sociedad.

Debe hacerlo cuanto antes, ya que este miércoles 31 se cierra el período de pases en las principales ligas de Europa.

Este domingo, el director técnico de Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, habló en conferencia de prensa sobre la situación del uruguayo.

"Soy optimista por naturaleza, estamos trabajando, hablando, pienso que tenemos posibilidades. Peter Lim está trabajando mucho y pienso que vamos a fichar a Cavani porque Lim en estos momentos cree mucho en esta posibilidad", dijo el DT.

También explicó que el club no tiene un plan B en caso de que no llegue Cavani.

"Cuando se habla de Cavani no es un jugador normal, ha jugado en grandes clubes y al máximo nivel mucho tiempo. Tiene 35 años, pero una mentalidad increíble. Yo hablo de la parte técnica no de dinero, ese no es mi problema, son dos cosas diferentes. El problema es que en una operación habla mucha gente y no es fácil cerrarlo en dos minutos".

Y añadió: "Estamos trabajando en ello hace dos o tres semanas, pero vamos a esperar y yo espero que se va a cerrar de manera positiva para nosotros. Hemos hecho de todo para solucionarlo y espero que se va a cerrar el fichaje".

Aquí se puede ver y oír lo que dijo Gattuso: