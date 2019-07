Gauchos corrieron a activistas a rebencazos en Expo rural en Buenos Aires

Estimada @BorghiSandra: si no les gusta comer carne, que no vayan a la Rural.

➖Quienes comemos carne 🍖🥩 y 🌽 🍅 🥬 , no nos interesa que comen o que dejan de comer ellos. Somos libres.

➖El campo, el agro, es el motor de @Argentina🇦🇷➖🤷‍♂️También les molesta la @SociedadRural❓