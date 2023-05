Gestión de Lacalle Pou: 45% aprueba al presidente y 34% desaprueba, según encuesta de Equipos

La aprobación de la gestión el presidente Luis Lacalle Pou recoge 45% de aprobación y 34% de desaprobación, según los datos de una nueva encuesta de Equipos presentada este lunes en Subrayado. Otro 20% respondió que no aprueba ni desaprueba la gestión, mientras que el 1% restante dijo no saber o no contestó.

El nivel de aprobación y de desaprobación se mantuvo sin cambios desde la última encuesta del mes de febrero, destacó la consultora en su análisis. El saldo del presidente entonces sigue siendo positivo y de 11%. Los datos, según Equipos, muestran una "recuperación de los juicios sobre el presidente luego de la caída pronunciada del último trimestre del año pasado". En ese sentido, la consultora recordó que las evaluaciones "habían llegado casi a un punto de equilibrio" con un saldo positivo de 1%, ya que la aprobación era 39% y la desaprobación 38%. Ese fue el punto más bajo del mandatario desde que asumió el gobierno el 1° de marzo de 2020. El presidente es el que tiene una aprobación más alta a esta altura del período en comparación con los anteriores mandatarios. Lacalle Pou tiene dos puntos más que las cifras de aprobación que tenía Tabaré Vázquez (durante su primer mandato) y José Mujica. El presidente es más aceptado entre el público masculino (50% de aprobación) que en el público femenino (40%), entre personas del interior (48%) que entre montevideanos (40%) y entre personas con ideología política de derecha (80%) que personas de centro (40%) o izquierda (16%). En cuanto a la clase socioeconómica, la aprobación a la actual gestión es más transversal. Lacalle Pou es apoyado por la clase alta y media alta (46%), la clase media (46%), media baja (43%) y baja (44%).