Globant fue reconocida por sus políticas de bienestar para los empleados

En el mundo, Globant tiene más de 22 mil empleados. En Uruguay, la firma superó los 1.000 trabajadores, que se dividen en tres oficinas en el país: Aguada Park, World Trade Center y Punta del Este.

En cada sucursal, tanto líderes como empleados trabajan bajo una cultura que los posicionó en el segundo lugar del listado de las mejores empresas de más de 150 empleados para trabajar en Uruguay.

“Es un honor ser parte del ranking” dijo la people executive director de Globant para América Latina, Verónica Giménez. “Refleja el trabajo que estamos haciendo desde hace más de 11 años en Uruguay”, agregó.

Este tiene el objetivo de darle a cada glober –la forma en la que se denomina a los empleados de la empresa–, herramientas para su desarrollo profesional, manteniendo un equilibrio con su vida personal.

Con el fin de posicionarse como una empresa que vela por las necesidades de cada empleado, Globant lleva adelante una serie de programas que –atendiendo a diferentes verticales–, buscan promover el bienestar en la vida de cada glober.

En ese sentido, cuentan con programas para que cada empleado pueda desarrollarse al máximo. Por un lado, tienen la plataforma Globant University que incentiva la formación en varias habilidades. Por otro, cuentan con open career; que invita a participar en alguno de los más de 800 proyectos que la firma tiene junto a diferentes marcas del mundo.

También ponen énfasis en la asistencia generalizada a los globers. El employee assistance program (o programa de asistencia al empleado) es una plataforma a través de la que se brinda ayuda integral, ya sea en temas relacionados con familia, salud, finanzas y demás. “Se trabaja con profesionales que velan por el bienestar de cada glober”, contó Giménez.

Por otra parte, la cultura de Globant incentiva a la diversión. Con after office, bowling, sala de música totalmente equipada, karaoke, ping-pong y parrilla la empresa apuesta a la integración de sus colaboradores en un ambiente relajado. En lo que refiere al esparcimiento, la firma ofrece además servicios como masajes y peluquería.

“Pensamos la oficina como un espacio de encuentro, donde los equipos pueden interactuar de manera flexible; sin esquema de puestos fijos”, sostuvo Giménez.

En 2021, Globant abrió una oficina en Maldonado dentro de un ecosistema de tranquilidad y contacto con la naturaleza ya que está frente a la playa.

Según Giménez, el uso tanto de los programas como de los espacios es dinámico: “Los globers alternan intereses y necesidades. Por lo tanto, en distintos momentos, diferentes empleados utilizan variados beneficios”.

La adaptación a la pandemia

Como compañía nativa digital, Globant logró pasar del trabajo presencial al remoto en tiempo récord.

Además, logró mantener la cultura empresarial a través de varias herramientas digitales. Una de ellas es la plataforma de reconocimiento start me up. Allí, cualquier glober puede distinguir a otro por un destaque en particular. “Es una plataforma social; todos los empleados pueden ver esos reconocimientos”, explicó Giménez. También cuentan con una plataforma de feedback continuo.