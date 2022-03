Gobierno anunció suba de combustibles y exoneración de IVA a panificados y fideos

En una improvisada rueda de prensa en Mercedes, el presidente Luis Lacalle Pou, realizó el miércoles por la tarde dos anuncios de impacto para el bolsillo. En primer lugar confirmó una nueva suba de los combustibles que regirá desde el viernes 1° de abril, algo previsible desde hace días tomando en cuenta el comportamiento al alza de los precios internacionales del petróleo y de los valores del diesel y la gasolina en la Costa del Golfo de México en EEUU, mercado referencia para Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Y en segundo lugar el presidente anunció nuevas medidas que tienen por objetivo mitigar el alza de precios en productos de la canasta básica y en un contexto de inflación al alza. Por lo pronto fideos, panificados y productos similares estarán exonerados de IVA inicialmente por 30 días.

Combustibles

El Poder Ejecutivo resolvió un ajuste (tercero consecutivo) en naftas y gasoil. El precio de la nafta Súper 95 sube $ 3 por litro en surtidor (4%) y pasa de $ 74,88 a $ 77,88 por litro, mientras que el gasoil común aumenta $ 5 por litro (9,2 %) y pasa de $ 53,99 a $ 58,99. Al igual que en meses anteriores la corrección es inferior a lo que indicó la regla basada en la evolución de los precios internacionales.

El informe de Precio Paridad de Importación (PPI) que corresponde al último mes móvil entre el 26 de febrero y el 25 de marzo mostró que el precio de las naftas debería haber tenido una variación de $ 7,54 por litro (+10,1%), y el gasoil de $ 15,22 por litro (+28,2%).

También aumentó el precio del supergás (GLP) que pasó de $ 60,35 a $ 63,35 por kilo (5%). De esa manera, ahora la garrafa de 13 kg tiene un costo al público de $ 823,55 (sin envío).

Durante febrero el precio promedio del petróleo Brent había sido de US$ 95,5 por barril, y en marzo se ubicó en US$ 117,5, con una variación al alza de 23%. La volatilidad ya característica de este commodity cobró fuerza desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. También hubo un encarecimiento de 48% en el precio del flete internacional durante el último mes.

Desde enero de 2021 y hasta la fecha el precio de la nafta Súper 95 se incrementó 33,5% por litro, y el gasoil 50-S lo hizo 46%. En ese período el precio promedio del petróleo se encareció US$ 62,5, y pasó de US$ 55 en enero 2021 a US$ 117,5 que fue la media en marzo de 2022.

Fideos y panificados

El gobierno resolvió que exonerará del IVA a "panificados, fideos y productos similares" de origen nacional y habrá una actitud "similar" para quienes importan esos alimentos.

La medida será al menos por 30 días y con la posibilidad de extenderlo más tiempo, al igual que puede ocurrir en el caso del asado que ya se vende sin IVA básico desde la semana pasada. Además se acordó con los productores congelar el precio de venta de los huevos durante un mes.

Lacalle Pou también dijo que se está revisando el régimen de importación de algunos productos que no se hacen en Uruguay y que tienen “algunos temas arancelarios”.

Por otro lado, el presidente afirmó que desde su punto de vista, “no son las grandes superficies las que llevan al alza los precios, sino cuando se importan” los productos. “Es ahí donde tenemos que trabajar”, dijo y puso como ejemplo el precio de la pasta de dientes en la frontera con Brasil.

“La misma pasta de dientes hecha por el mismo fabricante, que sale del mismo lugar, a 10 metros de un lado del mojón y del otro tiene una diferencia de dos y tres a uno. Eso es lo que tenemos que trabajar y eso hace a los permisos de importación”, apuntó.