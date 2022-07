ANUA: gobierno defiende creación de nueva agencia audiovisual, pero hará cambios

El Poder Ejecutivo llevará al Parlamento en los próximos días una redacción alternativa para la creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA), una de las mayores innovaciones de la Rendición de Cuentas y fuente además de una de las principales polémicas en torno a este mensaje presupuestal, que genera un rechazo absoluto en la oposición y en los actores del sector, y no pocas dudas en la propia coalición de gobierno.

El encargado de llevar la nueva propuesta será el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Será la próxima semana, cuando sea citado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Y el que adelantó la novedad fue su colega de Industria, Omar Paganini, al comparecer en ese mismo ámbito este miércoles.

"El texto, en realidad, debería ser ajustado de acuerdo con las modificaciones que a ustedes y a mí nos preocupan", indicó. Los "ajustes" que llevará Da Silveira, agregó, podrán contemplar "en mayor o en menor medida" dichas preocupaciones, luego que estas fueran planteadas minutos antes en sala por la diputada frenteamplista Ana Olivera.

El viernes pasado la comisión había recibido la visita de varias instituciones relacionadas con la actividad, que denunciaron que la creación de la ANUA significará, en los hechos, la desaparición del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). También, señalaron, se traducirá en la derogación de la propia ley de Cine. Olivera se preguntó los motivos que llevaron al gobierno a crear esta agencia en ámbito como este, "contraponiendo cosas que jamás deberían estar contrapuestas". Así, dijo, mientras se pone el foco en el aspecto industrial, se eliminan aspectos vinculados con la cultura.

La diputada frenteamplista cuestionó además la institucionalidad pensada para dirigir esta nueva institución. Será, insistió, a través de una persona pública no estatal, con la intervención pura y exclusiva del gobierno, eliminando la participación de los actores involucrados en el tema.

Otro de los cuestionamientos traspasa filas opositoras: los US$ 12 millones previstos para esta nueva agencia representan casi la mitad de los US$ 26 millones adicionales incluidos en esta Rendición de Cuentas para "ciencia, tecnología, innovación y desarrollo". Más allá de lo extraño que pueda suponer en englobar a la nueva entidad en ese tipo de área, Olivera marcó que esos US$ 12 millones no representan un incremento presupuestal: saldrán, según indica el articulado, de lo que hoy está previsto para el ICAU, que verá eliminados sus fondos.

Ante los legisladores, Paganini justificó la creación de este nuevo organismo. "Desde ya hace un tiempo se viene conversando en el gobierno sobre la necesidad de dar un paso en este sentido", señaló. Frente a los cuestionamientos de la oposición, el ministro aclaró que los US$ 12 millones previstos para la agencia "no son" los que hasta el momento disponía el ICAU, sino que proviene del Programa Uruguay Audiovisual, que funciona bajo la órbita conjunta de ese instituto, el ministerio, Uruguay XXI y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Fondos que, agregó, eran extrapresupuestales y originados en las utilidades del Banco República, que se ejecutaban y se decidían año a año.

De hecho, señaló, en 2020 había allí solo US$ 4 millones, que se elevaron a US$ 7 millones y luego a US$ 12 millones el año pasado, "dado que vimos una oportunidad de desarrollo e impulso de las producciones para el exterior, en un contexto de pandemia, que después se consolidó.

El problema, indicó, es que el Programa Uruguay Audiovisual requería la intervención de muchas instituciones y autorizaciones puntuales para cada uno de los fondos, por lo que a juicio del Ejecutivo correspondía pasar a una institucionalidad más efectiva. "El impulso de crear una agencia vinculada a la industria audiovisual nos parecía una herramienta idónea para integrar la gestión de todos los fondos y programas", explicó Paganini. Por ejemplo, para la promoción del país como locación para filmar o el fomento de la industria local, pujante y con mucho potencial.

En filas de la coalición oficialista también suena llamativo que el gobierno decidiera incluir el presupuesto de la ANUA en el incremento de gasto previsto para "ciencia, investigación e innovación". Se trata, en realidad, de la mayor porción de la "torta" de nuevos fondos que irán a esa área. En comparación, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), un organismo directamente involucrado en el tema, recibirá solo US$ 4 millones incrementales el próximo año. Los restantes US$ 10 millones estarán repartidos en diferentes lugares del prepuesto bajo la denominación "innovación".

Al respecto y en diálogo con El Observador, el diputado colorado Conrado Rodríguez manifestó su inquietud ante este reparto. La voluntad, dijo, es trabajar en la interna de la coalición para buscar la manera de redistribuir el incremento total y, de esa forma, otorgarle mayores recursos a las entidades directamente relacionadas con ciencia, innovación e investigación.