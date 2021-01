Gobierno dice tener el “apoyo” de Sinovac para recibir las vacunas “en el menor plazo posible” 

El gobierno asegura tener el “apoyo” del laboratorio chino Sinovac, que produce la vacuna contra el coronavirus CoronaVac, para recibir “en el menor plazo posible” las 1,75 millones de dosis tal como fue anunciado en conferencia de prensa el sábado 23, según dijeron fuentes del Ejecutivo a El Observador.

Incluso, las fuentes aseguraron que el gobierno ya “estaba en conocimiento” el pasado miércoles de la información respecto a posibles falsificaciones de autorizaciones para vender esta vacuna. “El gobierno uruguayo ya estaba en conocimiento de esa información. De hecho, hubo una referencia al tema de la competencia por las representaciones comerciales en la propia conferencia del día miércoles”, explicaron las fuentes.

El presidente Luis Lacalle dijo en esa conferencia que Uruguay no iba a entrar en una "batalla comercial" luego de afirmar que tenían los documentos que decían que "tal empresa" tiene la autorización del laboratorio chino.

Esta posición del gobierno se da luego de que Sinovac informara a través de un comunicado que “empresas e individuos falsificaron e utilizaron ilegalmente" documentos de autorización de dos de sus subsidiarias (Sinovac Beijing y Sinovac Life Science) para hacer pasar como que tenían la autorización para vender los productos del laboratorio fuera de China.

El gobierno anunció el sábado 23 que Uruguay había adquirido 1,75 millones de dosis de la vacuna china CoronaVac del laboratorio Sinovac. Sin embargo, el miércoles el director del Instituto Butatan de San Pablo, Dimas Covas, aseguró al programa No Toquen Nada que existía un “preacuerdo” entre Uruguay y el centro de investigaciones pero que no estaba cerrado y que la cantidad de dosis no estaban definidas.

El Instituto Butantan, dependiente del gobierno de San Pablo, es el intermediario oficial del laboratorio en el continente y, según su director, “por contrato” Uruguay no puede negociar con otros que no sean ellos para adquirir la vacuna. Sin embargo, en conversación con el mismo programa dijo este viernes que el gobierno uruguayo negocia con el laboratorio de forma directa.

El miércoles, el presidente Luis Lacalle fue consultado sobre estas declaraciones y aseguró que mantenía la posición expresada el sábado.

“Hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac, tengo acá los documentos que confirman la representación de la empresa con la cual negociamos, la prefactura para que paguemos las vacunas”, dijo y agregó que en las reuniones hubo “representantes del laboratorio”.

Fuentes del gobierno habían dicho a El Observador, antes del comunicado de Sinovac, que el intermediario con el que se negoció no es Butantan y que el nombre de ese intermediario es confidencial.

Tras el comunicado, el gobierno mantiene la confianza de que las vacunas llegarán en marzo.