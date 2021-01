Reabren fronteras para uruguayos y estudian autorizar ingreso a los que tuvieron covid-19

Con el coronavirus abandonando el ritmo de crecimiento exponencial, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou –apoyado en el Consejo de Ministros– resolvió que desde el 1° de febrero Uruguay reabra parcialmente las fronteras y retorne a la situación en que estaba el 20 de diciembre, al autorizar la llegada de los uruguayos y extranjeros residentes así como quienes reúnan las nueve condiciones de ingreso por excepción previstas en el decreto de junio del año pasado.

El mandatario planteó la decisión en el inicio de la sesión con el gabinete, que se extendió por prácticamente dos horas en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Según supo El Observador a partir de fuentes del encuentro, Lacalle Pou expresó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) no había realizado recomendaciones concretas y que lo mejor era volver a la situación previa a las fiestas.

En conferencia de prensa, el presidente señaló que el “resultado parcial” de las medidas es que no se llegó a la cantidad de casos positivos previstos, que la ocupación de camas de CTI asciende a 56,8% de los cuales el 11% (89 personas) tiene covid-19.

“La razón de las medidas era el estrés por la llegada de mucha gente, compatriotas en las fiestas, que a su vez significaron un aumento”, manifestó. Un rato antes, en la reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había presentado la evolución de la situación y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, había celebrado que se “revirtió” la tendencia.

El presidente aseguró que el Ministerio de Salud Pública junto a los ministerios de Defensa e Interior trabajarán “muy fuerte” en las fronteras y en el control de que se cumplan las cuarentenas de los que ingresen. ​

Durante la reunión, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, planteó que la flexibilización de la frontera también incluyera a los extranjeros propietarios de inmuebles, un reclamo que ha venido realizando el intendente de Maldonado, Enrique Antía, a partir del pedido –principalmente– de argentinos.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, preguntó qué pasaría con los acompañantes y las familias, mientras que Lacalle Pou consultó cuántos propietarios eran e interrogó acerca de qué condiciones debían cumplir. Cardoso no manejó un número y entre los ejemplos mencionados para la consulta estuvo qué ocurría con los que tienen terrenos pero no han edificado.

Más allá de las medidas resueltas, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó una propuesta que había sido realizada por la diputada Nibia Reisch, de su sector Ciudadanos, para habilitar el ingreso al país de las personas que hayan tenido covid-19, bajo el entendido de que están inmunizadas.

Lacalle Pou y Salinas se mostraron afines y en los próximos días los integrantes del gabinete comenzarán a trabajar para comenzar a instrumentarlo. La intención es que las personas vengan con un test de PCR negativo y un análisis de sangre que certifique que tuvo el virus.

En la conferencia, el presidente señaló que "el mundo va a ir" hacia un "pasaporte sanitario para muchísimas cosas" y que incluso podía ocurrir que establecimientos privados dentro de Uruguay aplicaran derecho de admisión.

El gabinete resolvió que el resto de las medidas dispuestas en diciembre se mantuvieran sin cambios. Estas son: la limitación del aforo de los ómnibus interdepartamentales en 50% y la de espectáculos públicos en 30%; la extensión del horario de los bares a las 2 de la mañana, y la exhortación al teletrabajo, entre otras.

Los ministros de Interior y Defensa, Jorge Larrañaga y Javier García, evaluaron que la prohibición de realizar aglomeraciones y los operativos de dispersión venían funcionando correctamente y señalaron que el 21 de febrero se vencía el plazo de estas medidas. Unos días antes de esa fecha, el gabinete volverá a reunirse y también analizará si continúan las anteriores disposiciones, ya con el calendario de vacunación aterrizado y a la espera de comenzar con la inoculación de la población prioritaria.

Vacunas

Durante la sesión, los ministros elogiaron los acuerdos alcanzados para la compra de vacunas, tanto por la combinación lograda como por la cantidad de dosis adquiridas.

Lacalle Pou no dio mayores detalles debido a las cláusulas de confidencialidad pero aseguró que explicaría en qué consistía el acuerdo con Sinovac por 1,75 millones de dosis.

El director del Instituto Butantan de San Pablo, Dimas Covas, había afirmado este miércoles más temprano que todavía no existía un acuerdo cerrado con el gobierno de Uruguay por la compra de la vacuna, que tampoco estaba confirmada la cantidad de dosis aunque había un preacuerdo.

"Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado por Sinovac. Como supuse que me iban a hacer esta pregunta tengo acá los documentos", dijo el mandatario en la conferencia de prensa.

"Nosotros no vamos a ingresar en una batalla comercial por la representación. Lo que nosotros tenemos escrito es que la empresa tiene autorización del laboratorio para venderle a Uruguay", dijo y agregó: "Tengo por costumbre, cuando me relaciono con una persona, institución, la buena fe entre las partes. Si se parte de mala fe, arrancamos mal".

El mandatario dijo luego que se planifica una campaña de bien público sobre "las bondades de vacunarse", para incentivar a la inmunización. "Hemos escuchado alguna encuesta; ha variado la cantidad de gente que pretende vacunarse. Desde nuestro punto de vista, a medida que los uruguayos se vayan vacunando y viendo los beneficios de las vacunas, (...) va a haber confianza para acercarse a la vacunación", sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de producir vacunas en Uruguay, aspecto que había sido mencionado por el embajador ruso Andrey Budaev, el presidente dijo que no es un objetivo a corto ni mediano plazo. “Pensar hoy en instalación para producir vacunas a corto plazo no me parece que sea donde tenemos que poner la proa; hoy queremos tener la mayor cantidad de dosis de vacunas probadas", sentenció.