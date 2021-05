Godín, entre la "indignación" por los cambios de fecha de Eliminatorias y el "baño de humildad" en Cagliari

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, dijo estar indignado con los cambios de fechas que tuvo el calendario de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, lo que implica que la celeste tenga que cambiar sus planes y hacer un recorrido mayor en la previa de la Copa América.

El zaguero arribó este martes por la mañana a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de la celeste y manifestó su disconformidad con las modificaciones de los partidos que ya estaban fijados.

Al ser consultado en rueda de prensa sobre cómo tomaba el cambio de fechas, respondió: “Un poco como lo tomamos todo, como ya lo ha dicho el Maestro (Óscar Tabárez)”.

“Un poco de indignación y de no saber exactamente cuáles fueron los argumentos y los conceptos que utilizaron para cambiar un calendario que estaba fijado y sorteado. La verdad que no le encuentro la explicación ni cuáles son los argumentos”, agregó.

El calendario tenía previsto que en los primeros días de junio la celeste debía jugar ante Argentina de visitante y Bolivia de local, pero ahora deberá jugar ante Paraguay de local y Venezuela de visitante, el 3 y el 8 de junio. A Tabárez, esa modificación le “cayó mal”, como manifestó.

“Se cambió, no estamos contentos ni compartimos esa decisión, pero a partir de ahora tenemos que hacerle frente a lo que tenemos por delante y eso no se puede cambiar, hay que pensar en los partidos que tenemos y sacarlos adelante”, expresó Godín.

Burbuja domiciliaria

El capitán señaló que desde el cuerpo técnico les comunicaron que este miércoles 26 de mayo comenzarán a entrenar y hasta el 31 lo harán en régimen de burbuja domiciliaria, yendo al Complejo Celeste y regresando a sus hogares.

“Por el tema básicamente de lo que pasó la última vez”, dijo en referencia a lo ocurrido el año pasado cuando hubo varios contagios en la concentración celeste. “Ahora llegamos de distintos países, de distintas realidades… (La burbuja domiciliaria es) para cuidar un poco y proteger al grupo. Para que no pase lo de la otra vez”.

Agregó que para el día 31 “la idea es concentrar” y comenzar a preparar los partidos del 3 y el 8 de junio. “Y una vez que volvamos de Venezuela, entrenar acá, no sé si vamos a volver a casa o seguir concentrados para la Copa América”, agregó.

El zaguero también valoró que el día 4 de junio los convocados serán vacunados. “Es positivo pensando en lo que viene, y en nosotros y nuestra familia, pensando ya después en las Eliminatorias, porque después de la Copa América, dentro de un mes sigue la Eliminatoria”.

“Esperemos que se juegue” la Copa América

El capitán celeste manifestó que en el fútbol está “todo raro desde ya hace un tiempo”, comenzando por jugar sin público en las tribunas.

“Obviamente por el calendario y todo lo que ha pasado, que suspendieron las Eliminatorias, está el tema de la Copa América que se suspendió en Colombia. Esperemos que se juegue, que estén las garantías y se pueda jugar”, agregó el futbolista, ante la falta de confirmación de cómo se jugará la Copa América luego de que Colombia perdiera su sede y que por el momento tiene a Argentina como único organizador.

“Es día a día", dijo Godín. “Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no, hay cosas que podemos cambiar y otras que no. Lo único que depende de nosotros es prepararnos bien, de cabeza y físicamente, en estos días para los partidos que tenemos por delante, y si se juegan tener que afrontarlos al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos posibles”.

El defensa llega a Uruguay “con las mejores expectativas, con las ganas y la ilusión de siempre”.

Además, está "contento" por poder volver al país ya que en las pasadas fiestas de fin de año no había podido venir y tampoco lo pudo hacer en marzo cuando se suspendieron los partidos de Eliminatorias por la pandemia de covid-19.

El futbolista de 35 años llega “bien” físicamente tras un cierre de temporada con Cagliari en el que lograron zafar del descenso.

“El año pasado al principio me costó arrancar después de que se me hizo larga la temporada con Inter, no tuve vacaciones, volví y cambié de equipo sin pretemporada. El coronavirus me costó mucho desde lo físico, tuve una lesión después del coronavirus… En diciembre y enero empecé a agarrar ritmo, me sentí mejor, y de hecho jugué todos los minutos desde enero hasta esta parte”, repasó.

Sobre la temporada en Cagliari señaló que no tuvieron un buen primer semestre, pero luego se recuperaron. “Empezamos a levantar, estaba complicado y en los últimos dos o tres meses hicimos una remontada espectacular para salvarnos que parecía imposible”.

“Y en lo personal llego bien físicamente y con ritmo de fútbol”, agregó.

Para Godín, a su edad, “jugar es fundamental”. “Cuando tenía 23 o 25 años podía estar cinco partidos sin jugar y cuando volvía parecía que había dejado de jugar hace un día, pero con esta edad lo importante es la continuidad, mantenerse bien físicamente, cuidarse de no tener lesiones y sobre todo en la parte física”.

Un año de aprendizajes

El zaguero que jugó sus dos últimas temporadas en el fútbol italiano, un año en Inter y el otro en Cagliari, señaló que es un gran cambio pasar de LaLiga de España a la Serie A.

“El fútbol italiano es totalmente diferente que el español”, comentó. “No sé por qué, pero es un fútbol mucho más difícil de jugar, más complicado. Después, cambiar de equipo, de vestuario, de compañeros, a un sistema diferente con (el DT de Inter, Antonio) Conte que jugábamos con línea de tres, una forma de jugar muy agresiva, con muchos espacios y diferente a lo que estaba acostumbrado con Uruguay y Atlético de Madrid”.

Eso le implicó hacer un cambio “importante” que incluyó la parte física.

Luego, pasó a Cagliari, un equipo con otros objetivos, en el que terminó peleando por no descender, lo que también fue otra experiencia.

“Pelear por no descender y toda la angustia que genera, la presión, la responsabilidad, la tristeza que te genera tener que estar peleando la zona de abajo…”, comentó. “Pero para mí, lo hablo con amigos y conocidos, fue un año de aprendizajes. Con 35 años, fue un año de aprendizajes, de volver a tener sensaciones que hacía tiempo no sentía, de exigirme todavía más para ayudar al equipo, porque cuando estas abajo, no alcanza con dar el 70 o 80%, tenes que dar un poco más”.

“Fue un año de aprendizajes, un baño de humildad”, sostuvo. “A veces uno pierde las perspectivas jugando en un equipo grande y peleando por salir campeón siempre, cuando te resuelve los partidos un compañero o una individualidad y te alcanza con jugar 40 minutos bien… Para mí fue un año importante y lo tomo de esa manera. Saco lo positivo. Ahora a intentar aportar todo lo que pueda con mis compañeros de la selección y en el futuro”.

El título de Suárez y lo que pasó con Ibrahimovic

Como exjugador, excapitán e hincha de Atlético de Madrid, Godín celebró el título de los colchoneros y destacó la actuación de Luis Suárez, figura del equipo.

“Lo vi bien, como lo vimos todos”, expresó. “Los que somos hinchas del Atlético y los uruguayos, nos alegramos del triunfo del Atlético. A Luis lo vi bien, sobre todo en la segunda mitad del año, que fue impresionante lo que hizo”.

“Él lo dijo: quería demostrar que estaba vigente, que lo que se había dicho y como lo habían tratado en Barcelona no era así, y lo demostró con Atlético de Madrid saliendo campeón”, agregó, destacando también el cariño de los hinchas rojiblancos con los jugadores celestes.

“Sabemos lo que nos quieren a los uruguayos y siempre los uruguayos han dejado bien parado al país en Atlético de Madrid”, expresó.

Godín también fue consultado del cruce que tuvo con el sueco Zlatan Ibrahimovic cuando le tocó enfrentarlo con Cagliari. “Le han dado más bombo de lo que fue”, dijo.

“Son cosas del fútbol. Es bravo, porque es normal, él protege a sus compañeros. En Milan son muchos jugadores jóvenes, él es el de más experiencia y cumple un poco ese rol, de líder y de proteger a sus compañeros. Pero nada que no haya quedado dentro del campo, después nos reíamos”, comentó.