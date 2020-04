Godín vuelve a sonar en Inglaterra pero el Pepe Herrera le aconsejó quedarse en Inter

A pesar de que el fútbol sigue parado a causa de la pandemia del coronavirus, el nombre de Diego Godìn sigue instalado en el mercado de pases a pesar de que recién cursa su primera temporada en Inter, club con el que firmó un contrato de tres años en agosto del año pasado,

Este domingo, Tuttosport informó que el zaguero que en febrero cumplió 34 años sigue en la mira de Manechester United pero que también hay dos clubes que lo pretenden: Tottenham y Valencia.

No es nuevo el interés de Manchester United por Godìn. En diciembre de 2014, Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, fue consultado por la cifra que se especulaba en el mercado para su fichaje: € 20 millones, "¿Cuánto? ¿20? ¿Por Godìn? Se deben haber equivocado", dijo en una conferencia de prensa.

A mediados de 2018, los diablos rojos le presentaron una oferta salarial de € 9 millones por temporada. Pero el jugador prefirió terminar su contrato con Atlético de Madrid que venció a mediados de 2019.

La palabra de José Herrera

José Herrera, exjugador de Cagliari y la selección uruguaya y suegro de Godín, fue entrevistado este domingo por La Gazzetta Dello Sport y dijo: "Con Diego hemos hablado de cómo ha cambiado la Liga Italiana me ha reconocido que no ha tenido los minutos y las actuaciones que hubiera esperado".

"Creo que ha demostrado su valía en Atlético y en la selección uruguaya a lo largo de los años. Pero le he aconsejado no escuchar los rumores sobre él y que resista", expresó el exlateral de Peñarol, campeón de la Copa Libertadores 1987.

"Ser defensor en el fútbol italiano no es fácil y se sufre aún siendo un defensor experimentado. No podés pensar que no necesita un mínimo de aclimatación. Creo que si encuentra confianza en sí mismo puede ser el mejor defensa del campeonato", agregó Herrera.

"Yo le recomendé quedarse y si lo hace puede ser fundamental para la lucha por el Scudetto. Diego está contentísimo de haber elegido al Inter a pesar de alguna dificultad al inicio de la temporada. Me dijo que adora Milán y que le gusta la pasión que siente la gente por el fútbol que es mayor que en España".

Godìn tiene uno de los contratos más grande del fútbol italiano y es uno de los tres jugadores mejores pagos del plantel junto con el holandés Stefan De Vrij y el eslovaco Milan Skriniar. Por temporada, embolsa € 6,75 millones, es decir, € 562.500 al mes. Además, tiene contrato por tres temporadas, hasta mediados de 2022, cuando ya tendrá 36 años.

Sus números en Inter

Godìn lleva jugados 25 partidos en Inter donde le costó ganarse su lugar en el equipo. ¿La razón? Pasó de jugar en un equipo acostumbrado a defender recostado contra su área, como Atlético de Madrid, a hacerlo a 50 metros de su arco, en línea de tres, bajo los conceptos futbolísticos de Antonio Conte.

De los 25 partidos por la Serie A, Godín lleva jugados 16, 12 de ellos como titular.

En la Coppa Italia disputó dos de los tres partidos de su equipo, en ambos de titular.

En la Liga de Campeones vio acción en cinco de los seis encuentros, todos de titular.

En la Europa League, donde Inter eliminó en el primer playoff a Ludgorets, disputó los dos encuentros desde el vamos. En resumen, el uruguayo lleva jugados 25 de 36 partidos, pero en la predilección del técnico está por detrás de De Vrij y Skriniar.