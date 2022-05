Goes-Aguada, en horario de trasnoche, definen al cuarto semifinalista de la Liga

Goes y Aguada definen esta noche, a partir de la hora 22.45, al cuarto y último finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El partido se jugará a esa hora en el Palacio Peñarol porque antes, a las 20.30, jugarán Plaza Colonia-Peñarol por el Torneo Apertura de fútbol. Ambos eventos serán televisados por Tenfield.

Por razones de seguridad determinadas por el Ministerio del Interior, el partido no se puede jugar el sábado porque hay fútbol.

Eso determinó un horario criticado en forma unánime por todos los jugadores que sufrirán terminar el partido en un horario que es normalmente de recuperación o descanso, alterando su ritmo deportivo y biológico.

A esta altura de las circunstancias ya no hay favorito. Goes lo era porque fue el número 1 de la serie y el mejor de la fase regular ganando el único clásico que se jugó en forma aplastante.

Además, Aguada llegó golpeado por la lesión de Mathías Calfani.

Leonardo Carreño

Tyreek Duren y Sebastián Sosa

A esa lesión se sumó la del argentino Marcos Mata (rotura de meniscos) y la de Sebastián Izaguirre (desgarro de aductores, no estará a la orden). Mata fue recambiado por Al Thornton, quien jugó muy bien el pasado martes, pese al triunfo de Goes.

Los cuatro partidos fueron emocionantes y parejos. El de mayor diferencia fue el primero, en el que Aguada ganó por 11.

A Goes le costó mucho ganar sus partidos porque debió tolerar reacciones de Aguada que le descontó varios puntos.

Pero el misionero demostró que cada vez que corre la cancha lastima y que si logra imponer esa condición, se puede llevar el clásico.

Aguada, en cambio, tiene muchas vías para llegar al gol y debe saber explotarlas en los momentos justos. Si logra fluir en ataque y evitar pérdidas tiene sus chances.

El ganador jugará a partir de la semana próxima las semifinales con Peñarol, verdugo de Malvín.

La otra llave la disputarán el campeón Biguá y Trouville.

Así marcha la serie

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: Goes 80-85 Aguada

4º partido: Goes 68-66 Aguada