Goes: pericia forense descartó muerte violenta de delincuente capturado por vecinos

El cuerpo del hombre que murió este martes de noche luego de intentar realizar un robo en el barrio Goes y ser capturado por un grupo de vecinos no presentó signos de violencia, según reveló la pericia forense divulgada por Telemundo y confirmada por El Observador.

La pericia reveló ahora que la causa de la muerte sigue "indeterminada" –aunque es probable que hayas sido "natural"–, pero ya se descartó la presencia de "elementos de violencia ostensible".

El delincuente estaba huyendo del lugar cuando se desplomó en la calle, y fue rodeado entonces por al menos tres vecinos, tal como relataron los testigos.

Jorge de los Santos, vecino de la zona y exconcejal del Municipio C había dicho a Telemundo que vio al ladrón "muy agitado" antes de caer al suelo. Fue entonces que lo rodearon y le ataron las manos, aunque "no lo apretaron en ningún momento ni lo lastimaron", de acuerdo a De los Santos. "Cuando me acerqué, él dejó de respirar; perdió el conocimiento", agregó.

Otro vecino que fue entrevistado por Subrayado este martes dio la misma versión de lo ocurrido que De los Santos. "Simplemente le ataron la mano para que no se moviera. No hubo puñetazos, ni agresiones a esa persona", dijo.