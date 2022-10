Got Talent Uruguay: ¿quiénes son los primeros finalistas de la edición 2022?

Este lunes comenzaron las semifinales de la edición 2022 de Got Talent Uruguay, la tercera que se hace en el país. Durante las próximas semanas el certamen de talentos –que a partir de esta semana deja de emitirse grabado y pasa a realizarse en vivo– definirá a sus clasificados a la instancia definitoria.

Hay dos formas en las que se determinan los finalistas: en base a las votaciones del público y a la deliberación del jurado. En cada programa se determinarán dos finalistas, cada uno elegido por uno de esos mecanismos.

La primera semifinal tuvo la presentación de siete números, en los que hubo danza, música, humor y magia, y en la que se presentaron tanto concursantes que atravesaron el camino largo hasta esta ronda, como aquellos que recibieron el botón dorado y clasificaron directamente a esta instancia luego de su primera aparición en escena.

El elegido del público en esta semifinal fue el grupo infantil de danza Pink, que con su rutina energética fue elogiado también por el jurado.

Por su parte, el tribunal integrado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova eligió a la banda de covers de clásicos de rock, Back to the legends, como la segunda clasificada. El grupo se presentó este lunes con una versión de Power of love, la canción de Huey Lewis & The News que se hizo conocida por su uso en la banda sonora de la película Volver al futuro. De hecho, uno de los integrantes del grupo estaba vestido como el Doc Brown, el científico loco que es uno de los protagonistas de ese filme.

El próximo lunes tendrá lugar la segunda semifinal, en la que se presentarán otros siete espectáculos, en busca de otros dos lugares en la final del tercer Got Talent uruguayo.