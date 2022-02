Graciela Villar: lo de la IM "no fue una donación" y "ni siquiera se ajustaba" a la correcaminata del FA

La Departamental del Frente Amplio en Montevideo recibió este lunes un informe de la comuna respecto a las novedades más recientes, entre las que se incluyen la renuncia de un jerarca por la entrega de materiales a la fuerza política para una actividad de campaña.

Consultada por El Observador, la presidenta de la Departamental, Graciela Villar, sostuvo que lo ocurrido "no fue una donación, porque eso para cualquier ámbito necesita un acto administrativo".

"En cualquier caso tiene que haber una solicitud de donación y una autorización de donación que queda registrada. (Acá) no hay un acto administrativo registrado", declaró la dirigente, que fue candidata a vicepresidenta en las últimas elecciones nacionales. "Esto no sale a iniciativa de la intendencia, porque cuando hablamos de ella tiene que haber un acto administrativo firmado por el jefe de departamento y autorizado por un área de compras, y eso no se dio", aseguró.

Ante la consulta de si la coalición de izquierda había hecho algún pedido de materiales, Villar enfatizó: "De ninguna manera. Es tan claro que la donación ni siquiera se ajusta con las características de la correcaminata. Por los colores, porque no tienen chip, porque no sirven para el objetivo que el Frente Amplio estableció en esta movilización".

Tal como informó El Observador, seis cajas con morrales y camisetas arribaron el pasado lunes 14 de febrero a la Huella de Seregni, de cara a la correcaminata de 5 kilómetros que la fuerza política organizará para recaudar hacia la campaña por el Sí. Los materiales fueron trasladados a la sede de Colonia y Ejido por la responsable de Finanzas, Flavia García. Se trataba de sobrantes de la carrera San Felipe y Santiago, por lo que los morrales llevaban impreso el logo del Mercado Agrícola (MAM), que es la locación desde la que se imparten las inscripciones.

Fue en ese sentido que Graciela Villar apuntó que las casacas –de color oscuro y sin posibilidad de rediseño– "no se ajustan" a las necesidades de la correcaminata frenteamplista. En efecto, la oposición ya adquirió 500 remeras y pidió otra partida de 500 de cara al evento del 6 de marzo, y esperará a ver la cantidad de inscripciones para sopesar si requiere pedir más. La compra fue al fabricante Famet, según verificó El Observador.

"Hay una inversión por parte del Frente Amplio y quien la corra va a tener que pagar $ 500 por cada camiseta", indicó Villar. "Eso es parte de la campaña financiera para el aporte que el Frente Amplio haga a la campaña por el Sí", añadió. Las prendas, que ya se exhiben en el ingreso a la sede frenteamplista, son blancas y rosadas y llevan en el centro la inscripción de 'Votá Sí'. La fuerza política se propuso aportar a la campaña US$ 400 mil de modo de llevar a medias los costos con el PIT-CNT.

Preguntas clave

La administración puso en marcha una investigación administrativa, al tiempo que el pasado viernes aceptó la renuncia del titular de la Secretaría de Deportes, Marcelo Signorelli. Según la versión de la IM, el entrenador de básquetbol reconoció haber cometido un "error inadmisible" por tener participación directa como jerarca a cargo de la repartición desde la que se emitieron las donaciones.

Pero ni la intendencia ni el Frente Amplio han respondido hasta el momento cuál fue la motivación de la entrega de los materiales, ni quiénes fueron los responsables.

Otra de las preguntas clave a responder en este episodio es si el Frente Amplio levantó los materiales en una sede de la Intendencia de Montevideo, como las instalaciones de la Secretaría a los pies del Estadio Centenario. El Observador intentó consultar por este hecho a Flavia García, pero la dirigente indicó que no tenía autorización para hablar. El responsable de Comunicación y Propaganda, Damián Payotti, se limitó a remitirse a los dichos del presidente Fernando Pereira. El titular de Organización, Manuel Ferrer, no contestó mensajes ni llamados.

Consultada la IM al respecto, replicaron que hay una investigación administrativa en curso y que se respeta ese ámbito.

Frente Amplio deniega investigadora

Por otro lado, la bancada del Frente Amplio en Montevideo decidió este martes que no prestará los votos a la comisión investigadora planteada por la oposición. "Entendemos que por un tema de oportunidad no es necesario su instalación de la comisión", explicó a El Observador el edil comunista Miguel Velázquez, delegado por el oficialismo para encarar la etapa de preinvestigadora.

"Hay una investigación administrativa de la que hay que esperar el resultado y en base a lo que determine, volveremos a analizar en la Junta si es necesario una investigadora. Creemos además que la oposición tiene varios mecanismos sobre la mesa, como los llamados a sala o los pedidos de informes", argumentó.

El edil blanco Javier Barrios Bove acusó: "Es una verguenza. No investigar significa ocultar, por todas las conclusiones a las que podría dar lugar la investigadora. Es una mala señal que está dando el Frente Amplio al sistema".

Uno de los testigos que la oposición pretende citar es a Gabriel Romano, quien hoy se desempeña como coordinador de eventos de la Secretaría de Deportes. Consultado por El Observador, el periodista declinó hacer comentarios.