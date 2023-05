Gran expectativa por la nueva Montana de Chevrolet: ya se pre vendieron más de 1.200 unidades

La llegada de la nueva Chevrolet Montana a Uruguay, que continúa su proceso de preventa en todo el país, posiciona al modelo en el segmento de las pick-ups compactas. Presenta gran equipamiento, seguridad y tecnología, destacándose la incorporación de OnStar y una aplicación para controlar funciones clave del auto a distancia.

Para Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors Uruguay, el arribo de la nueva pick-up compacta de la marca “ha dado que hablar desde antes” de la preventa, lo cual para la firma es “muy emocionante”. “Escuchar las consultas de nuestros clientes y su interés por este nuevo producto que ha revolucionado el mercado en la región es increíble”, aseguró.

Hasta el momento, se han pre vendido más de 1.200 unidades en todos los concesionarios del territorio nacional de la nueva Chevrolet Montana. “Estamos seguros de que, en el primer semestre del año, ya tendremos las primeras unidades formando parte del paisaje en todo el país”, dijo D’Agostini.

De acuerdo al gerente general de General Motors Uruguay, este vehículo suma novedades que la convierten en una pick-up “única en su categoría”: cuenta con un diseño renovado que le da un aspecto más moderno y sofisticado; está equipada con un motor 1.2L Turbo con hasta 130 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. Es un motor más eficiente y económico que el de sus competidoras, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una mayor autonomía.

Montana también se destaca por su diseño, seguridad, espacio interior, conectividad y performance. Mide 4,72 metros de largo y alrededor de 1,8 metros de ancho, y ofrece más espacio para los ocupantes de la segunda fila, comparada con otros vehículos de su segmento, sin dejar atrás el espacio y comodidad para el conductor.

Además, tiene una caja de carga Multi-Flex, que es un “diferencial muy importante” del producto, al ser diseñada para funcionar como un baúl gigante con una capacidad de carga de 874 litros, que posee un sistema avanzado de impermeabilidad de la cubierta de la caja; esto se transforma en mayor protección para las pertenencias que se resguarden en caso de lluvias; la caja también cuenta con una gran línea de accesorios personalizados que permiten transportar diversos objetos.

La nueva Chevrolet Montana.

En cuanto a su equipamiento, la Nueva Montana es “muy completa”: desde la versión LS que incluye seis airbags de serie, frenos ABS con distribución de la fuerza de frenado, tapa trasera de caja con alivio de peso en descenso, conectividad Wi-Fi nativa, sistema OnStar y app para controlar funciones clave del auto a distancia, además de una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, lo que permite al conductor utilizar su teléfono celular de manera segura mientras conduce.

También tiene un sistema de sonido de alta calidad y cámara de retroceso que facilita las maniobras en espacios reducidos. Las versiones Premier suman asistencia de frenado de emergencia, alerta de punto ciego, faros delanteros full LED con ajuste de altura y encendido automático, aire acondicionado digital, sensor de estacionamiento con cámara de reversa, y llave inteligente con botón de arranque. La versión Premier automática además suma cargador de smartphone inalámbrico.

Un vehículo tecnológico

En lo que refiere a tecnología, Montana lo “tiene todo”: “MyLink totalmente integrado en el cuadro de instrumentos, tal y como ya lo hacen los modelos más recientes de la marca, pantalla de 8 pulgadas que en posición horizontal facilita la lectura de mapas de navegación y reduce la posibilidad de distracción al volante; más OnStar, la tecnología exclusiva de Chevrolet que protege a sus usuarios y familias, ofreciendo conectividad y asistencia personalizada las 24 horas, los siete días de la semana”, detalló D’Agostini.

El sistema OnStar se encuentra instalado en los vehículos de última generación de Onix, Cruze, Tracker, Equinox, S10, Silverado y en esta nueva Montana. Consiste en tres botones ubicados bajo el retrovisor que dan acceso a distintos servicios que incluyen respuesta automática en caso de colisión; asistencia en ruta; recuperación vehicular en caso de robo o hurto; botón SOS 24/7 y opción de “buen samaritano”, que le permite al usuario presionar un botón rojo de emergencia si testigo de un accidente o de un conductor sospechoso. Todo eso está respaldado por una central de atención disponible las 24 hs, de los siete días de la semana.

“La Nueva Montana es un proyecto desarrollado en sociedad con los centros de tecnología de General Motors en América del Sur, América del Norte y Asia. Llega como el miembro más grande de la familia global de vehículos de Chevrolet, ya compuesta por las generaciones actuales de Onix, Onix Plus y Tracker, todos ellos modelos referentes en sus respectivos segmentos”, dijo el gerente general.

Test Drive, versiones y precio

D’Agostini dejó en claro que las personas interesadas en realizar un test drive de la nueva Montana pueden dirigirse hasta su concesionario Chevrolet de “confianza” y agendar un test, donde “no solo podrá probarla, sino que también podrá conocer de primera mano todos los atributos de la nueva pick-up compacta de la marca”.

A su vez, mencionó que las versiones de equipamiento disponibles “en un principio” son dos: LS y Premier, esta última con transmisión manual y automática, lo que permite al conductor elegir la opción que mejor se adapte a su estilo de conducción. En cuanto a colores, estará disponible en rojo, blanco, azul y el nuevo verde Cannon.

En cuanto a costos, “son muy accesibles y novedosos para el segmento” en el que se encuentra esta Montana: LS MT, US$ 20.990; Premier MT, US$ 24.990; y Premier AT US$ 26.900.

Modelos eléctricos

D’Agostini también hizo referencia a los modelos eléctricos, cada vez más difundidos a nivel global. “El éxito que ha tenido la marca en el mundo y en Uruguay, nos motiva a seguir avanzando hacia un futuro más sustentable y eléctrico y vamos en esa dirección a nivel mundial”, aseveró.

Y explicó: “En este sentido, Chevrolet ha decidido enfocarse directamente en la producción de vehículos eléctricos y no híbridos. Nosotros creemos que el futuro de la industria automotriz está en la electrificación y estamos comprometidos a liderar este cambio en el mercado uruguayo. Es por eso que planeamos traer a Uruguay en los próximos años, algunos de nuestros modelos eléctricos más innovadores y emocionantes, con el fin de ofrecer a nuestros clientes una experiencia de conducción más limpia, eficiente y emocionante, cumpliendo así con el objetivo propuesto por la compañía de 0 emisiones y 0 congestión”.