Gritos e intercambios entre Cipriani y legisladores del FA: “¡Acá no hay ninguna joda!”

Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrieron este viernes al Parlamento para explicar cómo fue el proceso por el que la empresa ITHG Proveedores Marítimos SAS recibió contratos por más de $ 500 millones en servicios de traslados en ambulancias.

La comparecencia surgió luego que la diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, hiciera varios pedidos de informes a ASSE y al Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar el origen y las autorizaciones que tenía la empresa, y el semanario Búsqueda informara acerca de las contrataciones que comenzaron en junio de 2021.

En la presentación, ASSE defendió la legalidad de las compras señalando que permitieron mejorar el sistema y ahorrar dinero, mientras que los legisladores de la oposición subrayaron que hubo un apartamiento de la normativa y que los gastos fueron observados por el Tribunal de Cuentas.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El Observador, el intercambio subió de tono en varias ocasiones, principalmente luego que el diputado del FA, Luis Gallo, le pidiera al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, que “abra los ojos” porque “algo raro está pasando”, y Lucía Etcheverry asegurara que no había encontrado “una sola respuesta” a sus preguntas.

Camilo dos Santos

Presidente de ASSE aseguró que no hubo irregularidades

Los cuestionamientos llevaron a que Cipriani acusara a la oposición de querer “desprestigiar” a ASSE y sus autoridades señalando que había “jodas” –en referencia a ilegalidades–.

“¿Sabe qué? ¡Acá no lo hay! ¡Acá no hay joda! Capaz que ustedes estaban acostumbrados a la joda. Nosotros no. Nosotros no tenemos joda”, dijo en un momento y luego agregó: “¡Quieren hacer un relato, y no tienen la capacidad ni el conocimiento! ¡Pero ya entra a molestar porque están tratando sobre las personas, en realidad, sobre la integridad de todos los que estamos acá en esta parte del directorio! ¿Saben qué? ¡No somos ningunos ladrones ni nos queremos enriquecer, y tampoco tenemos la capacidad de generar una empresa de estas características!”.

Las palabras de Cipriani fueron rechazadas por Etcheverry, Gallo y Lustemberg, que señalaron que “lamentaban” la “molestia, elevación de tono y adjudicación de intencionalidad” y desembocaron en un pedido de “disculpas” del presidente de ASSE en caso de haber “herido” a alguien.

“No los conocemos”

Los legisladores de la coalición de izquierda consultaron en diversas ocasiones acerca de los orígenes de ITHG y las razones por las que una empresa de proveeduría marítima terminó siendo contratada.

Diego Battiste

La diputada Lucía Etcheverry criticó contrataciones

El director del servicio de ambulancias de ASSE (SAME 105), José Antonio Rodríguez, reiteró que habían pedido cotización a otras empresas del rubro cuando recibieron “una oferta muy interesante” de ITHG que decidieron aceptar.

Cipriani aseguró que no conocían a los dueños pero dijo que era una empresa importante. “¿Cómo cayó esta gente? No lo sé. Fueron a visitar la empresa -junto con gente de SAME- y no se encontraron con un boniato loco -como dijeron por ahí- sino con una instalación extremadamente montada, con galpones enormes, con muchísimas ambulancias nuevas, con salas de capacitación, con centrales de GPS, con ciento setenta médicos. Yo no sé de quién es esta empresa ni cómo está, pero te aseguro una cosa por sentido común: una cosa tan grande y que trabaja bien no aparece de la noche a la mañana”, planteó.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, agregó que era él quien había recorrido la empresa sin observar irregularidades. “La empresa es una SAS y, por lo tanto, tiene su directorio. Tiene un representante legal y administrador con quien conversamos. Les diría que ustedes podrían ir a ver la empresa. Funciona muy bien. Tiene personal médico, de enfermería y choferes que hacen guardia presencial y también de retén. Tienen un sistema de control que nos permite que sigamos el traslado hasta que se cumple. En la visita que realizamos nos pareció que se trataba de una empresa correcta y que no había inconvenientes”, dijo.

Luego reconoció que subcontrataban a otra empresa del rubro –Solidar– pero destacó que esto era habitual entre los proveedores de ASSE. Según manifestó, ITHG tiene actualmente a disposición de ASSE 19 ambulancias especializadas, 23 ambulancias comunes y 21 autos.

“Tienen 170 funcionarios en planilla, o sea que son dependientes, si bien la mayoría, sobre todo de médicos, son trabajadores independientes y facturan”, manifestó Henderson.

Las respuestas dejaron disconformes a los legisladores de la oposición, que reclamaron que ellos no habían podido ir a verla, que la dirección que daban estaba equivocada y que no comprendían cómo se había “enterado” que ASSE necesitaba ambulancias.

Gastos observados y sin autorización

Durante la presentación, ASSE confirmó que todas las compras realizadas a ITHG fueron observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR), un aspecto que buscaban regularizar a partir de tres licitaciones que están en marcha.

Un informe de delegados del Frente Amplio en este organismo, al que accedió El Observador, señala que las adjudicaciones violaron el artículo 211 de la Constitución, y el 33, el 40 y el 50 del TOCAF.

Inés Guimaraens

Contrataciones de ASSE a empresa marítima provocan polémica

“No queremos seguir así, porque seguimos igual. Me río si en alguna época mi sector político criticó el hecho de que hubiera observaciones del Tribunal de Cuentas, porque hoy tenemos las mismas observaciones”, manifestó Cipriani.

En la comparecencia, Etcheverry reveló –a partir de un pedido de acceso a la información pública– que SAME 105 no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar traslados, lo que provocó otro intercambio.

“Nosotros creíamos que SAME 105, que empezó a funcionar en 2014, estaba habilitado, pero nos dicen que no es así”, reconoció Cipriani aunque adjudicó parte de la responsabilidad al Frente Amplio, aunque luego aclaró que en octubre de 2022 iniciaron el trámite.

Pese a esto, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, dijo que a su entender estaban habilitados a funcionar. “Cuando nosotros ingresamos a la administración el SAME ya realizaba traslados especializados. Por lo tanto, quiero reiterar que los traslados los hace SAME y que, a nuestro juicio estaría habilitado para ello, por lo que sería un poco irracional decir que el SAME no puede realizar traslados especializados”, sentenció.