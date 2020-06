Grondona a Tinelli: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras"

Alhec Tour era la entidad financiera que Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre 1979 y 2014, utilizaba para recibir los pagos de coimas por sus turbios manejos tanto en el fútbol argentino como en el caso del FIFA-Gate, el escándalo de corrupción en torno al ente rector del fútbol mundial que hizo caer a Joseph Blatter en 2015, un año después de la muerte de Grondona que al momento de su deceso era uno de los vicepresidentes de la FIFA.

Esa empresa es ahora investigada por la justicia argentina y en el marco de la misma se ventilaron este lunes escuchas entre Grondona y Marcelo Tinelli, actual presidente de la Liga Profesional. Los audios, que fueron emitidos por el periodista Jorge Lanata en su programa Sin Flitro de Radio Mitre, datan de junio de 2013 cuando Tinelli era vicepresidente del club de Boedo.

En las escuchas se habla sobre pedidos de árbitros, cambios de horarios de partidos y formas de pago de materiales.

Uno de los audios refiere a la designación del juez del partido que esa temporada jugaron San Lorenzo e Independiente y que terminó 1-0 en favor al equipo de Tinelli que condenó a los de Avellaneda a un histórico descenso.

"Ahí hablé con (Javier) Cantero. Dice que usted había sugerido (Silvio) Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino que Cantero no tiene problema, en el partido con Independiente?". A pesar del pedido de Tinelli el encuentro fue dirigido por Trucco. Cantero era entonces el presidente de Independiente que en setiembre de 2019 fue expulsado de los padrones sociales del club.

"Julio, le quería decir que está (Luis) Segura rompiendo los huevos y seguramente les va a hablar por el tema de Caruso (Lombardi), que rompe los huevos, por el tema del árbitro del partido con nosotros. Van a pedir seguro a (Diego) Ceballos, van a buscar los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de ellos. Yo no quiero que me dirija Ceballos", dijo Tinelli quien agregó: "Quiero que lo dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él (Segura) dice que Delfino que no sé que mierda, que es hincha de San Lorenzo... Jamás me enteré yo en mi vida que Delfino era hincha de San Lorenzo. Quiero poner uno así. Delfino, sino uno que garantice... Pompei, por ejemplo".

Segura fue el sucesor de Grondona al frente de la AFA pero entonces era el presidente de Argentinos Juniors. En diciembre de 2015, Segura y Tinelli se enfrentaron en los comicios de la AFA y la elección salió 38 a 38 cuando los asambleístas eran 75.

Con respecto a las compras y a las operaciones dinerarias entre ambos se escuchó decir al conductor televisivo: "Se había equivocado, me había pasado como 160 mil pesos. Y con 160 mil pesos lo comprábamos ya, tenemos que hacer todo el muro alrededor. Pero ahora pasaron 750, entonces lo quería charla con usted" a lo que Grondona respondió: "Claro, no hay problema, hombre. Con cheques bancamos y listo el pollo. Le pedís a AFA algún adelanto y pagás los cheques". Y agregó: "Pero pone la fecha que vos quieras, hijo. Dentro de 30, 60, 90 (días), qué se yo. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo. Cambios de Arsenal, cambio de San Lorenzo, pero con la financiera no, ja. Hay que reírse, hay que reírse".

Otra de las frases más comprometedoras que se escucharon fue: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras", le dijo Grondona a Tinelli.