Guardiola, el rey de las ligas europeas: dirigió 13, ganó 10 y nunca bajó del top 3

Manchester City se consagró el domingo campeón de la Premier League al ganarle agónicamente de atrás a Aston Villa 3-2 impidiendo que Liverpool, que venció 3-1 a Wolverhampton, también de atrás, lo pasara en la disputa de la última fecha del certamen.

De esta forma Pep Guardiola no solo revalidó el título de la temporada pasada sino que también alcanzó la marca de 10 torneos de liga conquistados sobre 13 dirigidos.

La cosecha comenzó en Barcelona donde dirigió cuatro ligas, ganó las tres primeras (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011) quedando segundo en la cuarta (2011-2012), detrás de Real Madrid con su mejor marca de goles en una temporada, 114, con un promedio de tres goles por juego.

Guardiola y Messi, una dupla brutal, tres ligas y dos Champions

Tras una temporada sin dirigir (2012-2013), se hizo cargo de Bayern Múnich con el que ganó tres Bundesligas al hilo: 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

En Bayern ganó tres Bundesligas

En la Bundesliga las temporadas son de 34 partidos, a diferencia de LaLiga y la Premier, que son de 38.

Tras cerrar su etapa en el club bávaro se movió a Inglaterra para hacerse cargo de Manchester City. En 2016-2017 fue tercero detrás de Chelsea y Tottenham.

Con el jefe del Grupo City, Khaldoon al-Mubarak

Posteriormente fue bicampeón en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019.

En 2019-2020, el título se lo arrebató Liverpool.

El alivio en la premiación tras un triunfo muy sufrido

Ahora, tras el fracaso internacional en la Champions al quedar afuera agónicamente en semifinales contra Real Madrid, Guardiola volvió a salir campeón en el plano local, revalidando el título cosechado la temporada pasada.

No en vano, tras esa eliminación, Guardiola expresó en una conferencia de prensa que es más difícil ganar un título de liga que el de la Champions: "Es el más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos. Hay muchas situaciones distintas. No digo que no sea importante la Champions. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos o ganar seis o siete. Siempre me ha gustado la Liga de Campeones, es bonita. Estamos cerca".

Temporada Equipo Posición % Puntos Goles a favor Goles en contra 2008-2009 Barcelona Campeón 76,00% 105 35 2009-2010 Barcelona Campeón 87,00% 98 24 2010-2011 Barcelona Campeón 84,00% 95 21 2011-2012 Barcelona Segundo 80,00% 114 29 2012-2013 No dirigió 2013-2014 Bayern Múnich Campeón 88,00% 94 23 2014-2015 Bayern Múnich Campeón 77,40% 80 18 2015-2016 Bayern Múnich Campeón 86,00% 80 17 2016-2017 Manchester City Tercero 68,00% 80 39 2017-2018 Manchester City Campeón 88,00% 106 27 2018-2019 Manchester City Campeón 86% 95 23 2019-2020 Manchester City Segundo 71,00% 102 35 2020-2021 Manchester City Campeón 75,00% 83 32 2021-2022 Manchester City Campeón 82,00% 99 26 Totales 1.231 349

En la comparación establecida por el propio Guardiola, esta fue su suerte en las 13 Ligas de Campeones que le tocó dirigir. Ganó dos y su peor actuación fue un octavos de final.