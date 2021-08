Guido Manini Ríos: "Uruguay está inundado de drogas" y hay que dar "señales de endurecimiento"

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este lunes que "hoy por hoy Uruguay está inundado de drogas" tras "muchos años de total laxitud" y "ablandamiento" ante el asunto.

Tras tres períodos de administraciones frenteamplistas, el general cuestionó a las autoridades anteriores por considerar que tuvieron una actitud pasiva para combatir el problema, al que definió como una "tragedia que afecta a miles de familias", y apostó a dar un mensaje de "endurecimiento" bajo el impulso de la ley de urgente consideración. En ese sentido, sostuvo, se debe sancionar al traficante, independientemente de las cantidades que le sean incautadas.

"En el tema drogas, hay unas rayas que se han pasado que han generado situaciones críticas, realmente lamentables. (...) El mensaje, más allá de quien sea el afectado finalmente, es que es malo tener drogas, sea cual sea la cantidad que uno tiene; es delito robar $ 1.000 y es delito robar $ 100 mil", sostuvo en diálogo con Informativo Sarandí.

"Hay que dar señales de endurecimiento si es que se quiere cortar de alguna forma", insistió.

Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, se mostró crítico con la situación del sistema carcelario, aunque, aclaró, "no puede haber un tipo que sea un delincuente y esté libre porque está apretado en las cárceles". Si bien votó en el Parlamento una serie de artículos que fomentan las sanciones y endurecen las penas para que los presos estén más tiempo en la cárcel, recordó el reciente proyecto impulsado por su fuerza, que apunta a dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años que cometieron algunos delitos, y aseguró que busca "descomprimir" la actual situación.

"Se busca descomprimir el sistema carcelario. Hay cierta franja etaria de presos que si estuvieran en sus casas con una tobillera no cambiaría mayormente. (...) Acá se libera a todos aquellos mayores que cometieron ciertos tipos de delitos –hay homicidios, violaciones que están exceptuados– pero creo que es una forma de descomprimir", dijo sobre la propuesta dirigida a unas 190 personas en el país.

El legislador planteó que la "efectividad de la policía" ayudó a tener una "actitud más activa y de respaldo" en el combate a la delincuencia durante el último año y atribuyó la baja de los delitos a una razón multicausal. "Es indudable que la pandemia pudo haber afectado (a la baja de delitos), pero (...) la policía ha puesto presa a gente que antes no caía".

A su vez, criticó la suba de los combustibles, dijo no estar de acuerdo con que "se encarezcan tanto" y propuso crear una ley entre todos los partidos para llevar adelante la discusión sobre una posible apertura. "Hay que tomar todas las medidas necesarias para que no suba. Hay que atacar esos aditivos que tiene el combustible una vez que sale de la refinería. Hay algunos que proponen soluciones mágicas, como los que hablan de la libre importación. Si a esos se le suman los mismos aditivos que hay ahora, el precio no variará demasiado", manifestó y dijo que le parece apropiado crear "una ley seria sobre la apertura del mercado de los combustibles y que se lleve a referéndum" para que la ciudadanía la ratifique.

El rol de Cabildo en la coalición y el papel del Estado

Con un rol "fluido, aceitado", que aún asume diferencias, pero actúa como un "cable a tierra" para el gobierno, Cabildo Abierto defiende el papel del Estado y establece al caso forestal como el ejemplo "más emblemático", señaló Manini. "Hoy acá hay una gran riqueza que deriva de la forestación que se originó en una ley (la 15.939) que impulsó el Estado pagando subsidios a quienes plantaran", recordó y agregó: "En contra de aquellos que demonizan el Estado, yo recordaría que es fundamental para impulsar actividades que generan riqueza".

Aunque no definió a su partido como la izquierda, el líder cabildante dijo no cederle "la derecha a nadie" en temas de sensibilidad social y se mostró como un defensor de la familia y de mantener "ciertos valores tradicionales", sin que eso, a su criterio, necesariamente implique ser de derecha.

"Hay una raya que divide lo que es estar para servir o estar para servirse y la otra es la preocupación por sacar a los más frágiles de la situación de fragilidad en la que están o en realidad hacerlo para el discurso y para un tema electoral. (...) Izquierda siempre se definió como aquello que está por los cambios sociales y derecha por lo conservador contra esos cambios. Yo a veces me pregunto: ¿quiénes son los que más quieren hacer cambios y quienes son los que se aferran más a no hacer cambios?", precisó.

"Cabildo Abierto no se define como izquierda, por supuesto. pero en sensibilidad social no le cedemos la derecha a nadie. No le cedemos más importancia a nadie. Creemos que nosotros tenemos esa preocupación y estamos trabajando en buscar soluciones a esos temas. (...) ¿El querer mantener ciertos valores tradicionales, el defender la familia, es derechista? ¿O a veces es alguien de sentido común?", se preguntó.