Gutiérrez: "Esperemos que este momento no termine nunca"

En estos 20 partidos que lleva en Nacional, en los que perdió solo uno, le jugaron con línea de tres y de cuatro, y a todos les ganó. ¿Qué planteamiento le ofreció más dificultades?

La mayoría de los equipos juega con cuatro, por esa razón, cuando te enfrentás a uno con línea de tres, necesitás un trabajo previo para ajustar los movimientos que tenés que hacer porque no son los habituales. Por esa razón, la línea de tres a veces te plantea otras dificultades.

Racing le jugó con tres. Y ganaron 3-0.

Sí, después que corregimos algunas cosas en el segundo tiempo ellos no nos llegaron tanto, y nosotros salimos más armados y con proyección. En lugar de posicionarnos 4-4-2, cambiamos por 4-3-3

Sorprendió en la jugada que termina en el primer gol a los 7 minutos, que durante casi un minuto, con Racing encerrado en su cancha, tocaron en su campo la pelota de un lateral a otro, pasando por Méndez, Corujo, Carvalho y Viña, tres veces de un lado a otro, muy lejos del arco rival y no se incomodaron. ¿Eso habla de madurez táctica?

Cuando jugás contra una línea de tres, el rival deja a uno por las bandas. Entonces esos laterales-volantes no pueden salir muy arriba porque si salen rompen la línea de cinco y quedan descubiertos. Lo que sucede en esos casos es que si tocábamos desde atrás la pelota y girábamos rápido, tu lateral opuesto se encontraba con 20 o 25 metros para avanzar tranquilo para hacer el 2-1 contra el punta.

Es cierto que ese tipo de situaciones de juego no es común que suceda, sobre todo cuando pasan 10 o 15 minutos de un partido de un equipo grande en el que enseguida todos quieren ir ganando. En eso trabajamos mucho con los jugadores, porque una de las cosas que debemos atender especialmente es que el partido hay que trabajarlo durante los 90 minutos, porque no hay rival fácil y porque un partido no se resuelve en unos pocos minutos.

¿Qué le dice a sus jugadores?

Que no se desesperen. El domingo, en esa jugada que termina en el gol que menciona usted, la tribuna no gritó (que atacáramos), pero en otros partidos, cuando venías nueve puntos abajo sí, y la tribuna quería ganar siempre y pedía.

¿Ahora le están creyendo? ¿Le tienen más confianza? ¿Le dan más crédito?

Puede ser. Pero para mí, y lo repito siempre: no somos ni tan fenómeno ni tan malos. Creo que debemos pensar que un día nos puede pasar que no podemos ganar. Porque puede suceder que podemos tener un partido en el que no van a salir tan bien las cosas. Por eso, como lo expresamos desde el primer día, estos se construye partido a partido.

Con esa mirada que plantea, ¿qué viene después de estos 20 partidos en los que solo perdieron uno, están primeros en la Anual y en el Clausura?

Esperemos que este momento no termine nunca, pero para seguir alimentando todo eso hay que prestar atención al próximo entrenamiento, al próximo pique, al próximo control de pelota. Luego iremos creando mínimos objetivos, que en este caso pasan por ganar a Boston River, que será nuestro próximo rival.

¿Cómo motiva al equipo para mantenerlo en ese nivel?

La motivación aparece con los rendimientos y resultados, cuando ven que por ellos mismos salieron de una situación incómoda. Sabiendo que con todo lo que se sufren, nadie quiere aflojar nada. Es buenísimo cuando hay competencia sana y el grupo está bien, especialmente porque te permite dar cuenta que se pueden dar malos resultados, porque es parte del fútbol, pero hay capacidad para salir adelante.

¿Qué es lo que tiene este Nacional?

Que juega como entrena. Que trabajamos los partidos.

¿Qué les dijo después del triunfo ante Racing, en el Gran Parque Central?

Nada. Que vuelvan el martes.

¿Piensa ir a entrenar esta semana en el Campeones Olímpicos de Florida?

No decidimos aún. Por lo que me dijeron, la cancha está mejor. No queremos crear malhumor en nadie, por tanto si podemos entrenar allí, bien, sino no hay problema, trabajamos en Los Céspedes como todo el año.

Físicamente su equipo hace la diferencia.

El asunto es así: cuando el equipo físicamente está bien, vos te sentís mejor mentalmente, te sentís bien y tomás mejores decisiones y llegando al minuto 80 te encontrás más rápido y más potente que el rival.

¿Cómo vive este proceso de dar tanto protagonismo a los juveniles?

Con alegría, por ellos y por el andamiaje desde que el club tiene desde captación y desarrollo en toda su etapa de formación. Es un motivo de alegría que estén jugando y que empiecen a mostrar sus cualidades. Porque Nacional necesita vender para salir del pozo y también necesita subir jugadores de este nivel deportivo para estar en el lugar que se encuentra.

¿El mediocampo es la clave de este equipo? Allí se observa un funcionamiento que hace la diferencia.

El mediocampo es una parte importante dentro de un equipo. Por suerte los jugadores que se están desempeñando, todos, los que están afuera también, se encuentran muy bien y se sintieron cómodos contra planteamientos de otros equipos.

Sorprende la forma en que juegan al fútbol en algunos pasajes, a un toque, cuando no es común que suceda en el fútbol local.

Es la metodología que trabajamos en los entrenamientos, donde realizamos muchos trabajos orientados a eso, a la toma de decisiones rápidas a uno o dos toques.

¿Cómo hace, porque no todos tienen la misma intensidad para manejar el balón?

Cuando pasa mucho tiempo y todos empiezan a trabajar así (a un toque) hasta el más duro empieza adaptarse y se posiciona de tal o cual manera. Te lo digo con propiedad porque a mí me pasó cuando llegué a España. Allá se jugaba a dos toques y vi que en dos o tres meses cambié la manera de pararme, la manera de tocar. Entiendo que no hay límite. Hay gente que tiene más talento que otros, pero entrenando se consigue jugar tomando decisiones rápidas, que es lo que hacemos nosotros.