Gutiérrez: "Haremos llamadas de atención para corregir"

"Se perdieron tres puntos, evidentemente bien no jugamos", dijo el entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez tras perder el invicto en el Torneo Clausura contra River Plate.

En conferencia de prensa Gutiérrez justificó el triunfo en los méritos de River Plate y en los errores de Nacional.

"Los primeros minutos fueron mérito de River y fallos nuestros porque nos somos de tomar goles tan fáciles, ahí se nos hizo cuesta arriba el partido, perdimos confianza y no fue una buena tarde del equipo en líneas generales", se sinceró Gutiérrez.

"No atacamos con claridad y defensivamente no estuvimos correctos a la hora de marcar, sobre todo en los primeros minutos. Mérito del rival. A veces toca perder, hay que procesar la bronca porque cuando se pierde se está dolido y después revisar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal para mejorar y no pesar que somos tan malos hoy que perdimos ni tan buenos cando ganamos", afirmó el entrenador a la salida del Saroldi.

"Voy a ver el video para analizarlo, por que pasó y haremos llamadas de atención para corregir", adelantó Gutiérrez al ser consultado sobre el pobre arranque del equipo en el partido donde recibió dos goles en 15 minutos.

"En todo equipo pasan estos partidos contra un River que hoy jugó bien con un sistema bien aceitado y le salieron cosas buenas", agregó.

"Me voy caliente, pero con la tranquilidad de saber que salimos de situaciones más difíciles. Tuvimos un partido malo como lo puede tener cualquiera, pero todavía contamos con la suerte de poder estar arriba en la tabla", dijo para relativizar la derrota.

"Empezamos con cuatro atrás y cuando nos metieron dos goles pasamos a línea de tres. Después dejamos el mismo sistema porque descontamos y al final volvimos al 4-4-2 con la salida del Rafa", concluyó Gutiérrez.

Leonardo Carreño

También Jorge Fossati se refirió a ese aspecto en la conferencia de prensa que dio el DT darsenero. "Los hicimos cambiar cuando pusieron a Rafa García de líbero. No solo los controlamos sino que también le hicimos daño con muy buen juego, ante un rival tan importante contra Nacional".

"Estoy muy feliz con la respuesta del plantel, el otro día le ganamos al que para mi gusto es el equipo más regular del año que es Cerro Largo y hoy le ganamos a un equipo que desde que arrancó el Clausura y antes viene ganándole a todos los que se le paran adelante".

Fossati ponderó especialmente la faena defensiva de Horacio Salaberry y de toda la defensa y también la de Juan Manuel Olivera: "Es una pena que el Flaco no tenga unos años menos".