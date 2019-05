Gutiérrez le agrega fútbol al mediocampo de Nacional

Durante el movimiento táctico que realizó Nacional el jueves a puertas cerradas en el Gran Parque Central, preparando el partido de este sábado contra Progreso, no estuvo Rafael García. Su lugar lo ocupó Mathías Cardacio. De jugar así será la primera vez que el Rafa, un jugador estandarte en el esquema de Álvaro Gutierrez, se queda afuera desde el arranque. Será también un cambio en la idea futbolística del entrenador, que se empezó defendiendo y ahora pretende un equipo más ofensivo.

"Conocemos las virtudes y defectos de Rafa y él las conoce también. Trata de no complicarse y es un jugador muy importante, porque puede jugar de cinco o de zaguero. Nos da altura y se puede recostar a la línea de cuatro”, manifestó el Guti cuando asumió el actual desafío en Nacional y armó un equipo pensando primero en cuidar el arco propio (el equipo venía de recibir 10 goles en cinco partidos del torneo local con Eduardo Domínguez como DT) y después en el ajeno. Uno de los primeros movimientos que hizo fue quitar a García de la zaga y colocarlo en el mediocampo.

Si este sábado a la hora 20 contra Progreso por la fecha 11 del Apertura el equipo sale tal como ensayó el jueves, será la primera vez que Gutiérrez arme un doble cinco mixto, en esta oportunidad con Cardacio y Gabriel Neves. Los dos juntos actuaron la última media hora del partido pasado, frente a Atlético Mineiro, cuando el tricolor ganó en el Mineirao y consiguió la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Cardacio entró por García, que en aquella ocasión (hace 10 días) estaba algo sentido.

"La semana pasada veníamos de jugar un partido exigente en Brasil y tener un descanso nos vino bien; supongo que para el entrenador también para armar y pensar el partido con más tiempo. Progreso es un equipo muy competitivo, que ya no es casualidad porque hace varios campeonatos que está peleando arriba, son jugadores que se conocen, así que el sábado les cuento si fue bueno o malo el parate". (Mathías Cardacio)

Cardacio dijo el jueves en conferencia de prensa que está ansioso por poder jugar con mayor continuidad. Desde que llegó Gutiérrez solo ingresó unos pocos minutos en tres partidos. "Cualquier jugador que llega a un club del que es hincha quiere jugar. Siento la rebeldía y la tristeza de no poder estar, pero lo más importante es respetar al entrenador, apoyarlo y no faltarle el respeto a mis compañeros. Trato de inculcar esa manera de sentir y pensar. Yo vine a ayudar a Nacional desde donde me toque, me gustaría tener más minutos, pero no puedo perder el eje de que Nacional gane", expresó unos minutos antes de la práctica, es decir, antes de saber que Gutiérrez lo iba a incluir en el 11 inicial, el volante que llegó desde Defensor Sporting.

El equipo que probó Gutiérrez formó con Luis Mejía; Matías Zunino, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña; Cardacio, Neves; Santiago Rodríguez, Rodrigo Amaral, Gonzalo Castro y Octavio Rivero.

Se confirma la presencia del panameño Mejía en el arco después de su muy buena actuación frente a Atlético Mineiro, regresa Carvalho en el torneo local después de cumplir un encuentro de suspensión y adelante un interesante caudal futbolístico. El juvenil Rodríguez jugará su último partido en el Apertura antes de partir hacia el Mundial sub 20 con la selección y Rivero ocupará el lugar de Gonzalo Bergessio, suspendido.

Gutiérrez admitió el jueves en conferencia que había pensado incluir en el equipo a Gustavo Lorenzetti por Amaral, pero el argentino se lesionó. “Gustavo Lorenzetti iba a estar en el partido y en la práctica del otro día sufrió una pequeña lesión, por lo que no sé si podremos contar con él. Eso nos perjudica, pero son cosas del fútbol y hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera”, reconoció.

Nacional enfrenta este sábado a Progreso por el Apertura y el martes 7 a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, un partido que solo sirve para conocer la ubicación en el grupo, ya que los dos están clasificados a octavos de final. Después, el técnico comenzará la preparación del clásico, que se jugará el domingo 12 de mayo en el Campeón del Siglo.

Cifras

8 partidos

Rafael García fue titular en los ocho partidos que disputó Nacional desde que asumió Gutiérrez. En dos fue sustituido.

3 partidos

Mathías Cardacio aún no ha jugado desde el inicio con el actual DT. Entró 15' contra Plaza Colonia, 25' ante River Plate y 26' contra Mineiro.