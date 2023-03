Gutiérrez tuvo su primera práctica en Nacional y tendrá al menos un cambio en el equipo

Con su gorra y sus lentes, el entrenador Álvaro Gutiérrez comenzó este martes por la mañana su tercer ciclo en Nacional, con su primera práctica en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y al frente del plantel principal tricolor.

El nuevo DT, que sustituyó al argentino Ricardo Zielinski, comenzó a preparar el partido ante River Plate del próximo domingo a las 18:00 en el Gran Parque Central.

Álvaro Gutiérrez en su primera práctica en Nacional

El equipo tricolor ya tiene un cambio asegurado con respecto al último partido: Salvador Ichazo tendrá su debut en el arco debido a que el capitán Sergio Rochet está de gira con la selección uruguaya.

Además, se esperará por la evolución de Alfonso Trezza y Juan Ignacio Ramírez, que salieron con molestias ante Deportivo Maldonado.

Ambos jugadores no estuvieron en el entrenamiento de este martes.

Según supo Referí, Trezza fue evaluado y se confirmó que sufrió un distensión en una de sus piernas, sin llegar a tener un desgarro.

Lo que dijo el Guti en su presentación

"Voy a trabajar con Mario Picún quien me acompaña desde la época de Atenas de San Carlos y con Javier Noble con los que estuve también en Atenas pero luego el destino quiso que nos separáramos, pero ahora nos volvemos a juntar. También se va a sumar Luis Alzamendi como segundo preparador físico", dijo este lunes el Guti al ser presentado.

El DT dijo tener conocimiento de algunos jugadores del actual plantel

"Trabajé con Polenta, un poco con Trezza, Rochet, Gastón Pereiro. Conozco a Cartagena que jugaba en la categoría de mi hijo y a jugadores que han trabajado con algún integrante de mi cuerpo técnico. Los tengo re vistos a todos por la televisión porque no me he perdido un partido, pero otra cosa es estar ahí con ellos".

Y agregó que confía en el grupo de futbolistas que tiene para mejorar la situación del equipo.

"Estoy muy optimista en cuanto a que es un buen plantel, ahora está un poco mermado por las lesiones y eso se notó porque nunca estuvo todo el plantel completo. Si bien no es un plantel muy extenso, pero con los jugadores que hay podemos revertir esto, si no, no hubiera venido. Estoy muy entusiasmado y mañana cuando ya esté con ellos me voy a ir más entusiasmado", agregó.