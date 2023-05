Habrá 14 argentinos en las tres finales de clubes de Europa, ¿cuántos uruguayos?

Los resultados registrados este jueves en las semifinales de la Europa League y de la Conference League, los dos torneos de menor rango luego de la Champions League en el fútbol europeo, determinaron a los finalistas.

Ya se sabía desde el miércoles que la final de la Champions la jugarán Manchester City, de Pep Guardiola, ante Internazionale de Milán de Italia.

Tras la victoria en el alargue ante Juventus, Sevilla jugará una nueva final de la Europa League.

Cabe señalar que hasta ahora, el club español ha ganado todas las finales que disputó por el citado torneo a lo largo de los años.

Sevilla se enfrentará en la final a Roma de José Mourinho, que sacó un valioso empate 0-0 de visita a Bayer Leverkusen de Alemana, y como había ganado 1-0 en la ida, clasificó al partido decisivo.

Este será otro llamador ya que el técnico portugués, tampoco ha perdido ninguna de sus finales disputadas en su carrera por torneos europeos.

A su vez, la final de la Conference League, la jugarán West Ham United de Inglaterra, contra Fiorentina de Italia.

Esto lleva a que en esas tres finales, entre los seis clubes, haya 14 futbolistas argentinos en esos planteles.

Alguno no podrá jugar por encontrarse con la selección sub 20 y otro como Marcos Acuña, vio la roja este jueves y no podrá jugar la final con Sevilla.

No obstante, integran los planteles de dichas instituciones.

Los 14 jugadores argentinos

En la final de la Champions League, aparecen por parte de Manchester City, Julián Álvarez y Máximo Perrone, cedido por el club inglés para que pueda jugar con la selección argentina el Mundial sub 20.

En tanto, por Internazionale de Milán, juegan Lautaro Martínez, Joaquín "Tucu" Correa -quien se lesionó en Qatar días previos al Mundial y quedó finalmente fuera de la convocatoria- y Valentín Carboni, quien también fue cedido para disputar la Copa del Mundo sub 20 en su país.

Con relación a la Europa League, por Sevilla, estarán Erik Lamela, Marcos Acuña (suspendido, pero en el plantel), Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Papu Gómez.

Mientras tanto, Paulo Dybala milita en Roma de Mourinho.

Respecto a la Conference League, Nicolás González y Lucas Martínez Quarta defenderán a Fiorentina, mientras que Manuel Lanzini juega en West Ham United de Inglaterra.

¿Y de Uruguay?

En esas tres finales y en esos seis clubes, a diferencia de los argentinos, no habrá ni un solo futbolista uruguayo.

No obstante, un jugador uruguayo podrá ser campeón de la Europa League.

EFE

Viña con Roma el año pasado y el título de la Conference League

Se trata de Matías Viña, quien jugó cuatro partidos por la actual edición de dicha copa con Roma antes de ser transferido a la Premier League: el 15 de setiembre enfrentó a HJK de Finlandia, el 13 de octubre contra Betis, el 27 de ese mismo mes, nuevamente contra HJK y el 3 de noviembre, Ludogorets de Bulgaria.

El actual jugador de Bournemouth de Inglaterra, ha jugado 245 minutos en dicha competencia.

Cabe recordar que el año pasado, también con Mourinho, fue campeón de la Conference League con Roma.