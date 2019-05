Hay más cine allá afuera: cuatro joyitas del cine asiático que hay que ver en streaming

La doncella

Corea del Sur se ha convertido a fuerza de la calidad de sus películas en una de las industrias cinematográficas más interesantes del mundo. Entre los varios y destacados exponentes de su cine se encuentra el genial Park Chan-wook, la mente maestra detrás de Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance, Snowpiecer y Stoker.

Su última película es La doncella (The handmaiden, 2016), un thriller erótico ubicado temporalmente durante la ocupación japonesa de Corea. La película sigue los pasos de Sook-he, una ladrona de poca monta que se infiltra en la casa de la heredera japonesa para ser una de sus doncellas y, así, contribuir a una estafa mayor. Está disponible en Netflix.

Burning

El año pasado siempre estuvo ahí, peleando por los grandes premios. Pasó por Cannes, donde compitió por la Palma de Oro y perdió contra la japonesa Shoplifters. Pasó también por los Oscar, nominada a mejor película de habla no inglesa, donde no pudo con el terremoto mexicano de Roma. Sin embargo, estas derrotas dicen poco de Burning (Beoning, 2018): fue, y nadie puede dudarlo, una de las mejores producciones que pasaron por las pantallas internacionales en 2018.

Basada en un relato del escritor japonés Haruki Murakami y con una trama cocida a fuego lento, esta película del surcoreano Lee Chang-Dong pone en escena a Jongsu, un muchacho que vive en los entornos rurales de Seúl que se enamora de Haemi, una enigmática chica de ciudad. Sus sentimientos se enredan cuando tras unos meses de viaje por África, Haemi aparece con un hombre extraño, Ben. Lo que comienza como un drama pausado con tintes románticos, se convierte en una obsesivo thriller lleno de alegorías, onirismos y una tensión desbordante. Disponible en Netflix.

El sabor de la noche

Es cierto: El sabor de la noche (My blueberry nights, 2007) no es estrictamente una película asiática, algo que queda en evidencia con la presencia de Jude Law, Norah Jones, Natalie Portman y Rachel Weisz en el elenco. Sin embargo, hacer un repaso del cine asiático reciente y no dedicar un espacio a Wong Kar-wai es casi herético: el hongkonés es uno de los cineastas más respetados del mundo, y es el creador de grandes obras contemporáneas como In the mood for love y Chungking Express.

En El sabor de la noche se traslada a EEUU, donde sigue al personaje de Jones tras una ruptura amorosa. Es en definitiva, un triste drama romántico, cargado de canciones y con las emociones a flor de piel. Disponible en NS Now y Claro Video.

Invasión zombie

En Japón, en Corea del Sur, en China –las grandes industrias del cine en Asia–, el terror es esencial. Hay que fijarse, nada más, en las múltiples remakes que Hollywood ha hecho de sus éxitos en ese género para entender hasta que punto funciona. Pero más allá de su éxito de taquilla, está la calidad, y en ese apartado Asia ha logrado sobresalir. En este caso la recomendación es Invasión zombie, un pésimo título en español –en inglés es el adecuado Train to Busan– para una enorme y demoledora película de zombis que avanza con un pulso imparable.

Está dirigida por Yeon Sang-ho y reduce las consecuencias de un virus global a lo que sucede dentro de un tren con destino a la ciudad de Busan. Está disponible en Netflix.