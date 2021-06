HBO Max ya está disponible en Uruguay: ¿vale la pena contratar la nueva plataforma?

En el último año el mundo del streaming comenzó oficialmente su “guerra”, que cada vez tiene más contendientes procedentes de los catálogos de los grandes conglomerados mediáticos del mundo, y cuyo botín son los billetes que salen del bolsillo de los consumidores. Es una competencia con cada vez más participantes que buscan convencer a los espectadores de que su oferta es más atractiva que la del otro.

Esa guerra tiene ahora un nuevo protagonista, o mejor dicho, un contendiente que ya estaba en el frente de batalla, pero acaba de recibir refuerzos para plantar cara de forma más directa al ejército de la N roja, al del estandarte del ratón Mickey o al del general más rico del mundo, además de los que aún están por llegar. Este martes, en Uruguay estará disponible la plataforma HBO Max, o lo que es lo mismo, el servicio de streaming de Warner, que apela a la marca de su canal de cable más conocido y prestigioso para agrupar todas sus propuestas.

Ante este panorama de cada vez mayor competencia, hay que elegir a quien darle los dólares. HBO Max ofrece dos planes diferentes de suscripción, además de una semana de prueba gratuita para quienes estén en duda antes de contratar el servicio.

¿Cuánto cuesta?

Por un lado se presenta el plan móvil, que permite acceso a la aplicación solamente en tablets y celulares, en un único dispositivo a la vez, y con los contenidos en definición estándar. Ese plan tiene un costo mensual de $ 199, aunque la plataforma también ofrece planes por 3 meses ($ 539) y un año ($ 1700).

El segundo plan se llama estándar, y ofrece acceso al sitio tanto en dispositivos móviles como en computadoras y televisores, permite hasta tres dispositivos en simultáneo, creación de múltiples perfiles de visualización, y reproducción en alta definición y 4K. Para ese plan el costo mensual es de $ 299 ($ 799 por tres meses y $ 2500 por un año).

Esta nueva plataforma reemplaza a la actual HBO GO, aunque quienes ya tengan una suscripción a ella tanto de forma independiente como a través de los servicios locales de cable y televisión satelital, tendrán acceso automático a HBO Max.

¿Qué puedo ver?

Como el nombre de la plataforma lo indica, en ella estarán las producciones del canal HBO, desde los clásicos como The Wire, Los Soprano y Game of Thrones, hasta los éxitos recientes como Succession o Chernobyl. En cuanto a clásicos que estarán disponibles pero que además tendrán nuevos episodios en la plataforma se cuenta Sex and the city, a la vez que en 2022 se estrenará House of the dragon, el primer spin-off de Game of Thrones de varios previstos.

También están disponibles las series que en Uruguay se ven por el canal de cable Warner Channel, como The Big Bang Theory, así como un clásico que hasta hace un tiempo estaba disponible en Netflix pero que fue recuperada por Warner para exhibir como una de las joyas de la corona de su nueva plataforma: Friends. Además de la serie completa, el especial de reunión del elenco también estará en HBO Max.

El servicio también tiene ya sus primeras producciones originales, series que han tenido su estreno directamente en streaming y no en los canales de cable de la empresa: The Flight attendant, protagonizada por Kaley Cuoco de The Big Bang Theory, un drama sobre una azafata que despierta en un hotel con un cadáver a su lado y debe reconstruir lo ocurrido para determinar si es la culpable del crimen, y Raised by wolves, una serie de ciencia ficción sobre dos androides que deben criar a un grupo de niños humanos en un planeta deshabitado. Ambas han tenido buena recepción y tienen segundas temporadas en camino, así como una nueva versión de la serie Gossip Girl.

Por otra parte, HBO Max tendrá sus series latinoamericanas, como ya lo hace HBO. Producciones hechas en Brasil, México, Colombia y Argentina han sido anunciadas, entre las que se cuentan una serie sobre el crimen de María Marta García Belsunce ocurrido en 2002, y Entre hombres, una adaptación de la novela homónima de Germán Maggiori sobre un grupo de amigos que deben encubrir la muerte de un senador en una fiesta llena de excesos, y que tiene en su elenco al uruguayo Nicolás Furtado.

La plataforma incorpora a su catálogo las series animadas de Cartoon Network, y clásicos como Tom y Jerry, Scooby Doo y los Looney Tunes, además de series animadas pensadas para el público adulto como la serie de culto Rick y Morty, otro contenido que estaba en manos de Netflix hasta ahora.

A nivel de películas, la plataforma cuenta con el catálogo de la Warner, lo que incluye El mago de Oz, Ciudadano Kane, la trilogía de El Señor de los Anillos, la saga Harry Potter y Matrix. Además, se encuentran en ella algunos de los estrenos de este año que en Uruguay aún no se han visto debido al cierre de los cines ocasionado por la emergencia sanitaria, como Godzilla vs. Kong, Mujer Maravilla 1984 y la oscarizada Judas y el Mesías Negro.

En HBO Max también se verán algunos de los próximos estrenos del año un mes después de su debut cinematográfico, como Space Jam 2, Escuadrón Suicida, El conjuro 3 y Dune.