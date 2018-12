Heber espera un "sindicalismo moderno"

El senador por el Partido Nacional, Alberto Heber, afirmó que en caso de que su sector gane la Presidencia de la República, no va a dejar que la población sea rehén de ciertas medidas como la que llevó adelante la Unión de Transportista de Combustible tras desabastecer las estaciones para reclamar más seguridad laboral. “El decreto de esencialidad se tendría que haber tomado mucho antes, porque precisamos el combustible para trabajar”, dijo el senador.

En este mismo sentido, afirmó que la ley y la Constitución le dan al mandatario de turno la autoridad para que ejerza el poder. “Es necesario que quien esté al frente del gobierno lleve adelante el poder, y no lo haga a medias”. Heber dijo, en declaraciones al programa Quién es quien de Diamente FM, que es necesario que llegue un “sindicalismo moderno que entienda la esencialidad y que fomente el diálogo”.

De este modo, el senador dijo que se han visto “en estos procesos una suerte de flechamiento del gobierno” que no ayudan a las empresas que mantienen un conflicto con su sindicato y que, en muchos de los casos, lleva al cierre de la compañía. Además, el nacionalista mencionó el reciente caso de Envidrio, donde dijo que este tipo de situaciones “han sido escándalos de asistencia por parte del gobierno” que llevaron a un desenlace negativo para los trabajadores.

La semana pasada, en el mismo programa radial, el precandidato e intendente de Montevideo, Daniel Martínez dijo que sería irresponsable prometer que no se van a subir los impuestos, con respecto a este tema, Heber opinó que a Martínez no le “entiende muy bien lo que dice porque nunca dice nada”. Específicamente sobre la promesa de no subir la carga impositiva, Heber dijo que su sector “no va a poner impuestos”. “Creemos que tenemos que ir a recortar el gasto público, que es a lo que Martínez no va”. Sobre la forma en que se efectúe este recorte, Heber dijo que no se necesita “moto sierra” sino que “sentido común porque nosotros no podemos tener una flota de automotores para que los mandatarios vayan de su trabajo a la casa”. Además, dijo que Luis Lacalle Pou está “obsesionado con el recorte del gasto público”.

Sobre la normativa que promovió la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que da garantías para que los efectivos policiales disparen sin dar la voz de algo, Heber aseguró que “está totalmente de acuerdo”. En este mismo sentido, y refiriéndose a los uniformados uruguayos, dijo que no se “está defendiendo a nuestra policía”, además aseguró que hoy en día los efectivos “tienen el arma de adorno”. En este mismo sentido, dijo que se debería de respetar más a la policía de modo de que tuvieran más garantías para “proteger a la sociedad”.

En otro aspecto, el senador dijo que Luis Lacalle Pou tiene las características necesarias para gobernar, porque es joven y tiene la energía, el entusiasmo necesario para estar al mando del Uruguay. “No son superhéroes los presidentes pero sí tienen que tomar desiciones. Mediocampistas no, como Daniel Martínez, necesitamos a alguien que vaya al otro arco”, dijo haciendo una alegoría con el fútbol.